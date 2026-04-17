Se realizaron las jornadas “Mujeres en Comunidades”

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la empresa Exar acompañó la realización de dos jornadas del programa "Mujeres en Comunidades", desarrolladas en las localidades de Olaroz Chico y Susques. La iniciativa reunió a más de 170 mujeres pertenecientes a las siete comunidades del área de influencia de la compañía, generando un espacio de encuentro, intercambio y fortalecimiento comunitario.

El primer encuentro fue organizado de manera conjunta entre el Consejo Provincial de Mujeres de Jujuy, la Secretaría de Deportes de Jujuy, Cngr, Cookins y Exar. La segunda jornada se desarrolló junto al Consejo Provincial de Mujeres, la Secretaría de Deportes, Cookins, la Comisión Municipal de Susques y la compañía.

Durante ambas jornadas se llevaron adelante talleres participativos, vivenciales y preventivos, además de actividades deportivas y recreativas orientadas a promover el movimiento saludable, la integración y el bienestar. Entre ellas se destacaron circuitos funcionales y dinámicas grupales que permitieron fortalecer los vínculos entre mujeres de distintas comunidades.

"Creemos profundamente en el valor de generar espacios de encuentro que fortalezcan la participación y el liderazgo de las mujeres en sus comunidades. Acompañar estas iniciativas es una forma de reconocer su compromiso y el rol fundamental que cumplen en el desarrollo social y comunitario", comentó Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de Exar.

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres de Jujuy, Lourdes Navarro expresó: "Esta experiencia de articulación entre el Estado y el sector privado muestra el potencial de los proyectos cuando se aúnan esfuerzos, en especial en temáticas tan importantes como la prevención de las violencias y la construcción de sociedades más igualitarias y remarcó que ha sido una gran oportunidad de reconocer el valioso aporte de mujeres de nuestra Puna en cada una de sus comunidades, promover el bienestar y reafirmar nuestro compromiso".

Primer Monitoreo Ambiental 2026

Entre el 23 y el 27 de marzo se llevó a cabo el primer Monitoreo Ambiental Participativo de 2026, en cumplimiento de la normativa vigente, y realizado en forma conjunta con referentes de las comunidades vecinas de Exar. Durante cinco jornadas de trabajo planificado en puntos de muestreo que se distribuyen a lo largo de toda la cuenca Cauchari - Olaroz, se realizaron relevamientos y toma de muestras para evaluar los componentes físicos y biológicos, y del componente fisicoquímico, con el fin de conocer el comportamiento de las variables medidas y su dinámica en el entorno.