Jujuy y Salta protagonizan el XVI Desafío de Pialadores

El tradicionalismo gaucho vuelve a tomar protagonismo este domingo con la realización del XVI Desafío de Pialadores de Jujuy y Salta, un evento que promete convocar a cientos de personas en el predio de Finca Mariscal, ubicado sobre ruta 35, kilómetro 3. La jornada se desarrollará de 11 a 22 y es organizada por el Fortín Gaucho "El Palenque de Payo".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el delegado del fortín, Félix Quipildor, destacó el crecimiento sostenido del encuentro. "Las expectativas son muy buenas porque son varios años que venimos con esto. Se juntan pialadores de Jujuy y Salta; primero se hace la clasificación provincial con más de 60 participantes, y el grupo que clasifique con menos tiempo luego se enfrenta contra Salta", apuntó.

El desafío central gira en torno a la destreza del pial, disciplina tradicional del ámbito rural que exige precisión, rapidez y dominio del lazo. Los participantes competirán por un premio de 1.500.000 pesos en efectivo, lo que eleva el nivel y la expectativa de la competencia.

La jornada comenzará con entrada al valor de $10.000. También habrá una tarjeta especial a $20.000, que incluirá beneficios adicionales y participación en sorteos de elementos de campo y premios en efectivo, una iniciativa innovadora dentro de este tipo de eventos.

Además del atractivo deportivo, el encuentro ofrecerá un gran almuerzo criollo y múltiples propuestas culturales. Los cumpleañeros del mes tendrán ingreso gratuito, al igual que las paisanas que asistan con vestimenta tradicional.

El espectáculo se completará con una destacada grilla musical que incluirá presentaciones en vivo de artistas y grupos reconocidos, aportando un clima festivo para toda la familia.

Desde la organización remarcaron la importancia de este tipo de encuentros. "La gente tiene mucha expectativa para presenciar esta fiesta que reúne tanto a adultos como a jóvenes. Es importante cuidar las raíces del gauchaje", señaló Quipildor.

El Desafío de Pialadores ha sido declarado de interés legislativo, consolidándose como un evento cultural y deportivo de gran relevancia en la región, que no solo celebra la destreza criolla, sino también la identidad y el legado de las comunidades del norte argentino.