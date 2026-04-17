De raíces europeas a identidad jujeña

A comienzos de la década de 1980 se intensificó el acercamiento entre la República de San Marino y sus ciudadanos radicados en la Argentina.

Este proceso tuvo un desarrollo particular en la provincia de Jujuy, donde entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX se habían asentado alrededor de ocho familias provenientes de la antigua república europea, por diversos motivos vinculados principalmente a la búsqueda de nuevas oportunidades.

En ese contexto, surgió la iniciativa de reunir a los descendientes sanmarinenses de la región. Fue así como el doctor Carlos Mario Busignani, junto con Giulivo Macina y Antonio Macina, Marino Ugolini y el doctor Luis Jaime Busignani, comenzaron a organizar encuentros en el Club Santo Domingo de la ciudad de Perico.

De esas primeras reuniones nació la primera Asociación Sanmarinense de la República Argentina, que tuvo como primer presidente al doctor Luis Jaime Busignani. Participaron de esos encuentros iniciales familias como los Carattoni, Busignani, Cesarini, Berardi, Zazzarini, Ugolini, Susi Valli y Macina. Estos espacios permitieron profundizar los vínculos y reconstruir una identidad común.

En ese contexto, y en paralelo al proceso organizativo en la Argentina, desde San Marino, se promovieron instancias de encuentro entre las asociaciones que comenzaban a conformarse en Europa, Estados Unidos y América Latina.

Estas reuniones permitieron fortalecer los vínculos institucionales y consolidar la red de comunidades sanmarinenses en el exterior.