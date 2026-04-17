Es importante mantener viva la identidad

En el marco del 34º Encuentro de Comunidades Sanmarinenses que se desarrolla en San Salvador de Jujuy, jóvenes representantes de distintas regiones del país participaron de su 28º encuentro donde destacaron la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir la identidad cultural a las nuevas generaciones.

Franco Pividori, integrante de la comunidad sanmarinense de la Patagonia, explicó que uno de los principales objetivos de estas iniciativas es acercar a los jóvenes a sus raíces. "El fundamento de esta experiencia es poder transmitir y llevar a las nuevas generaciones a las raíces de San Marino, de donde vinieron nuestros antepasados", expresó.

En ese sentido, remarcó que el encuentro anual del denominado "Anello Argentino" permite reunir a las distintas comunidades del país, que actualmente suman siete, distribuidas en regiones como Mendoza, Patagonia, Pergamino, Córdoba y Jujuy.

Pividori, oriundo de Viedma, señaló que cada comunidad tiene sus propias características, lo que enriquece el intercambio. "Cada una tiene su propia idiosincrasia. En algunas predominan los adultos mayores y en otras hay una fuerte participación de jóvenes. El desafío es encontrar un equilibrio", indicó.

Asimismo, destacó que uno de los ejes de trabajo en su región es lograr una mayor integración juvenil. "Mi tarea hoy es intentar sumar más jóvenes y generar herramientas para que se involucren", afirmó.

Sobre el valor de estos encuentros, subrayó que representan una instancia clave de intercambio y aprendizaje. "Es una experiencia muy rica. Nos permite conocernos, compartir vivencias y también preparar a quienes van a participar de programas como los soggiornos culturales, para que no lleguen sin información y puedan aprovechar mejor la experiencia", explicó.

Por su parte, María Florencio Carattoni resaltó el carácter institucional del encuentro y la oportunidad de plantear inquietudes directamente a las autoridades de la República de San Marino. "La idea es poder transmitir las necesidades de cada comunidad y avanzar en soluciones que también beneficien a los futuros ciudadanos", sostuvo.

En relación al trabajo con los jóvenes, remarcó la importancia de acompañarlos antes y después de su experiencia en el exterior. "Queremos que quienes participen de los soggiornos puedan prepararse, pero también que cuando regresen transmitan lo vivido y mantengan ese entusiasmo", señaló.

Carattoni también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el recambio generacional dentro de las comunidades. "Es fundamental que los jóvenes se involucren, que propongan y que continúen el trabajo. La idea es que ese entusiasmo no se pierda y que los lazos se sigan fortaleciendo", afirmó.

Respecto al cierre del encuentro, indicó que las actividades culminarán con la elaboración de conclusiones finales y una cena de gala. "Es mi primera vez en este evento y la verdad que es muy enriquecedor. Se genera una hermandad muy fuerte, incluso con quienes hoy están viviendo en San Marino", expresó.