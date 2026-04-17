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“Jujuy a punto”

Feria de las Rutas del Vino en Jujuy

Ocasión para catar variedades de altura y de los valles templados.

Sabado, 18 de abril de 2026 00:00
Organizadores | Cristian Boglione, Jorge Ramos y Pia Graziosi.

La Feria de las Rutas del Vino de Jujuy será una de las actividades centrales de "Jujuy a punto", el 21 de mayo en el Cabildo de Jujuy. Intervendrán bodegas de la Quebrada con sus vinos de altura y las de los Valles templados.

La propuesta se promociona como una actividad estrictamente cultural y sensorial, donde se celebrará al vino como bebida nacional remarcando su identidad netamente local.

Con ella se promoverá la diversidad y calidad del vino jujeño, la propuesta se anticipa como un espacio para la exhibición y degustación acercando a los elaboradores y consumidores.

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