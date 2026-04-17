Rondas clasificatorias 2026 al Torneo Federal de Chefs

Como parte de las actividades de Jujuy a punto: Un ritual de altura, el 18 en Tilcara y el 20 en esta ciudad, se realizarán las rondas clasificatorias al Torneo Federal de Chefs por las regiones Quebrada y Puna, y Valles templados y Yungas, respectivamente.

Los equipos ganadores representarán a Jujuy en la final nacional entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre próximos en Hotelga (el encuentro anual de la hotelería y la gastronomía) en la ciudad de Buenos Aires.

El TFC es el certamen gastronómico más importante del país, las clasificatorias serán organizadas por la Cámara de Hoteles, restaurantes y afines de Jujuy (Fehgra Jujuy) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.

En el medio, en el Café Dos chinos, el 19 de 10 a 19 se desarrollará el Workshop hotelero gastronómico Jujuy, cultura y sabores, reuniendo a proveedoras, bodegas, productores regionales e instituciones educativas, en un espacio de vinculación entre actores del sector.

Habrán también conferencias magistrales, capacitaciones técnicas, cocina en vivo, degustaciones y presentación de productos, en un ámbito de actualización profesional y de promoción de la gastronomía.