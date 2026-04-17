Se presentó la Semana Gastronómica “Jujuy a punto”

Entre el 15 y 24 de mayo la provincia será escenario de "Jujuy a punto: Un ritual de altura", la Semana Gastronómica que reunirá a chefs, sommeliers y productores argentinos y peruanos, en una serie de encuentros que pondrán en valor la identidad culinaria del norte del país.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, encabezó el acto en el Cabildo de Jujuy, junto a Pía Graziosi, de la Agencia Rito (organizadora de la propuesta), y Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Restaurantes y Afines de Jujuy que se sumó a la iniciativa.

Con ellos estuvo el secretario de Vitivinicultura, Rodrigo Corbalán; la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, y el chef José Frías.

La propuesta quiere posicionar a la provincia como destino gastronómico y enoturístico nacional, promoviendo el encuentro entre cocinas, el intercambio de saberes y el desarrollo del sector a nivel local y regional.

En la presentación estuvo también el secretario de Cultura y Turismo de la municipalidad capitalina, Luciano Córdoba; los chefs Marcelo Escalada y Yesica Cardón (ganadores por Jujuy al Torneo Federal de Chefs 2024) y Marcos Flores (restaurante El ronin); José Ortiz (del Jujuy Bureau - Eventos & Convenciones); Gladis Avila, titular de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de El Carmen y Gabriela Checa, directora de Turismo del municipio de Perico.

Al cierre del acto y por la celebración del Día Mundial del Malbec, por gentileza de la Bodega El Molle (en Monterrico) se sortearon sus líneas de vino.