Agenda del Ritual de Altura

15: Feria de productores en plaza Vilca.

16: Cena en Flor del pago. Chef Daniel Hansen; invitados Fernando Rivarola y Diego Tapia. Sommelier Pia Graziosi. Lozano (Yala).

17: Festival del Disco de arado. Perico.

18: Cena en Lanza. Chef Nahir Yuandarillo; invitado Joaquín Facio. Sommeliers Juan Chichizola y Pepe Moquillaza.

Ronda clasificatoria al Torneo Federal de Chefs por Quebrada y Puna. Tilcara.

19: Seminario La sommellerie y sus distintas aplicaciones, por Alma Cabral.

Seminario Inteligencia Artificial aplicada al turismo, por Adrián Silisque.

Workshop Jujuy, cultura y sabores. San Salvador de Jujuy.

20: Cena en El nuevo progreso. Chef Florencia Rodríguez; invitados Angelo Aguado y Gastón Trama. Sommeliers Alma Cabral y Camila Cerezo. Tilcara.

Ronda clasificatoria al Torneo Federal de Chefs por Valles templados y Yungas. San Salvador de Jujuy.

21: Foro sobre gastronomía, por chefs y sommeliers invitados. Cabildo de Jujuy.

Capacitación Fehgra - Técnicas asiáticas aplicadas al producto local, por Eugenia Krause. Centro Cultural "Héctor Tizón".

Capacitación Fehgra - Armado de cartas de bebidas y maridajes en restaurantes, por Camila Lapido. Centro Cultural "Héctor Tizón".

Feria Rutas del vino de Jujuy. Cabildo de Jujuy.

22: Cena en Carlini. Chef Emilia Montero; invitados Aldo Yaranga y Wilson Rodríguez. Sommelier Valentina Littmann.

Capacitación Fehgra - Pastelería moderna, por Ana Irie. Centro Cultural "Héctor Tizón".

Capacitación Fehgra - Desarrollo de proyectos gastronómicos, por Camila Cerezo y Constanza Cerezo. Centro Cultural "Héctor Tizón".

23: Almuerzo en Ammá. Chef Maná Muro; invitada Constanza Cerezo. Sommelier Camila Lapido.

Merienda en La viandita dulce. Pastelera Soledad Alcoba; invitada Ana Irie. Sommelier Gabriela Lafuente.

Cena en Viracocha. Chef Yolanda Cunchila; invitados Eugenia Krause y Christian Navarrete. Sommelier Camila Cerezo.

24: Cena en Dávila. Chef Bernardo Alvarez del Rivero, invitado Franco Ghione. Sommelier Nicolás Fittipaldi.