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Sábado y domingo

Cambio temporal de paradas de colectivos en Avenida Fascio

La medida afectará a las líneas 9, 13, 14, 22 y 31 de la empresa “El Urbano” hasta el domingo a las 14.

Viernes, 17 de abril de 2026 20:33

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este sábado 18 se reubicarán de manera provisoria las paradas de colectivos ubicadas sobre avenida Fascio, debido a trabajos que realizará personal de la empresa EJESA en la vereda comprendida entre calles Lamadrid y Senador Pérez.

La medida afectará a las líneas 9, 13, 14, 22 y 31 de la empresa “El Urbano”, cuyas paradas serán trasladadas a avenida Santibáñez, en el tramo comprendido entre Benito Bárcena y Ramírez de Velazco. Según se detalló, el cambio comenzará a regir a partir de las 13 horas del sábado 18 y se extenderá hasta el domingo 19 a las 14.

Desde el área municipal solicitaron a los usuarios del transporte público y a los conductores circular con precaución, prestar atención a la señalización dispuesta en el lugar y seguir las indicaciones del personal que estará apostado en el sector para ordenar el tránsito.

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