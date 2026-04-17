Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS
3884873397
PUBLICIDAD
Cambios en la cúpula policial en Jujuy

Asumieron nuevas autoridades en la Policía de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir tomó juramento a Joaquín Carrillo como jefe y a Federico Méndez como subjefe de la Policía de Jujuy. Los cambios apuntan a reforzar el despliegue territorial y fortalecer la seguridad en toda la provincia.

Viernes, 17 de abril de 2026 18:23

En un acto realizado esta tarde en la Central de Policía, Joaquín Carrillo juró como nuevo jefe y Federico Méndez como subjefe de la Policía de la Provincia de Jujuy. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Carlos Sadir, quien les tomó juramento.

Durante el acto, el mandatario provincial presentó a las nuevas autoridades ante el personal policial y destacó la importancia del rol que asumirán en la conducción de la fuerza.

En ese marco, remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo diario, la contención del personal y, especialmente, el despliegue territorial en toda la provincia. “El trabajo de todos los días y la presencia en el territorio son fundamentales para brindar seguridad a nuestros vecinos”, expresó.

Amenazas en las escuelas

Asimismo, el gobernador subrayó que el Gobierno continuará invirtiendo en equipamiento para la Policía. En ese sentido, mencionó la reciente entrega de móviles, motocicletas y tecnología, además de chalecos y armamento, como parte de un plan de fortalecimiento de la seguridad.

Por otra parte, se refirió a la situación en establecimientos educativos ante la aparición de amenazas y grafitis. Indicó que se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Educación y el área de Seguridad, aplicando protocolos específicos para prevenir y actuar ante estos casos.

Además, pidió mayor compromiso por parte de la comunidad educativa y las familias, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan generar riesgo. “Es fundamental prestar atención y actuar a tiempo para evitar hechos que tengamos que lamentar”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario explicó que los cambios en la conducción policial se enmarcan en una estrategia integral orientada a mejorar la seguridad en toda la provincia, con un trabajo más coordinado junto a los municipios, especialmente en el interior.

“Lo que buscamos con estos cambios es más seguridad para nuestros vecinos”, concluyó

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias
PUBLICIDAD