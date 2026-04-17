Jujuy lanza un concurso de spots para alentar a la Selección

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy presentó el concurso de spot turístico publicitario “Jujuy alentando a la Selección”, una iniciativa que invita a realizadores y creativos a producir piezas audiovisuales que combinen la pasión por el fútbol con los paisajes, la cultura y las tradiciones locales.

La convocatoria tiene como objetivo generar contenidos que reflejen el sentimiento de apoyo a la Selección Argentina en el marco del próximo mundial, al mismo tiempo que promuevan los atractivos turísticos de la provincia a través de historias con identidad y mirada propia.

El certamen se desarrollará en dos etapas. La primera consistirá en la presentación de ideas creativas, que se extenderá desde el 23 de abril hasta el 4 de mayo a las 13 horas. Luego, un jurado seleccionará dos propuestas ganadoras, cuyos autores avanzarán a la segunda instancia, donde deberán producir el spot entre el 11 de mayo y el 1 de junio.

En cuanto a los premios, el concurso contempla un incentivo económico dividido en dos partes: tres millones de pesos para cada idea seleccionada y siete millones de pesos para la realización del spot final, una vez aprobado por la organización.

Según se detalla en las bases, los proyectos deberán ser filmados íntegramente en Jujuy y contar con participación mayoritaria de equipos técnicos, artísticos y proveedores locales, con el fin de fortalecer la industria audiovisual provincial.

Además, las piezas deberán tener una duración de entre 45 segundos y un minuto y medio, y estar adaptadas para su difusión tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.

La inscripción se realizará de manera online a través del sitio oficial de turismo de la provincia, donde también se encuentran disponibles las bases y condiciones completas.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fomentar la creatividad, impulsar el desarrollo audiovisual y posicionar a Jujuy como un destino turístico a nivel nacional e internacional.

Las consultas pueden realizarse al correo marketingturismojujuy@gmail.com.