Nicolás Trotta: "Hay una inédita pasividad del Gobierno nacional ante las amenazas en las escuelas"

En medio de la proliferación de amenazas de tiroteo en distintas escuelas del país, de las que Jujuy no es la excepción, el exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, reclamó ayer por un abordaje integral de la situación y cuestionó la "inédita pasividad" del Gobierno nacional ante esta "grave situación". Además, rechazó los "discursos de odio" que provienen desde el presidente Javier Milei para abajo al expresar que "contribuyen a la creación de una sociedad más violenta".

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, el diputado nacional sostuvo que "la respuesta ante este drama tiene que ser una respuesta coordinada desde el Estado Nacional con todas las jurisdicciones y no sólo desde la dimensión educativa".

"Creo que estamos viviendo lamentablemente un proceso de repliegue muy marcado e inédito de la Secretaría de Educación nacional en términos de despliegue de las políticas públicas en todo el país. Vemos que hay una enorme pasividad de involucrarse en las problemáticas. Yo no he escuchado a ningún funcionario nacional abordar la problemática de lo que hemos vivido lamentablemente en los últimos días en la provincia de Santa Fe con el asesinato de un estudiante ni tampoco frente a estas amenazas que están sufriendo la escuelas", exclamó.

Trotta consideró que hay que convocar a los ministros en el abordaje de esta problemática, que no puede ser sólo abordado por cada una de las jurisdicciones. "Me parece que lo que tiene que haber es una mesa que permita concertar las distintas experiencias, recomendaciones y construir colectivamente en el marco del Consejo Federal un esquema que le dé visibilidad a esta problemática, porque al darle visibilidad se ponen en movimiento también las decisiones y la toma de conciencia del funcionamiento que debería tener un establecimiento, más que nada en el marco preventivo", aseguró.

El extitular de la cartera educativa agregó que "esto no sólo es una oportunidad para abordar estas situaciones de violencia extrema, sino también para abordar todas las situaciones de creciente violencia que se sufren en el ámbito escolar, que son un reflejo de los comportamientos que vive nuestra sociedad en términos generales".

Consultado sobre cómo se debe accionar ante estas pintadas que advierten por posibles tiroteos en las escuelas, el legislador nacional indicó "un punto fundamental se vincula a toda la política preventiva que hay que llevar adelante desde las escuelas y eso lo tiene que asumir sin lugar a dudas la Secretaría de Educación a nivel nacional frente a estos sucesos". "Se trata de poder desplegar todos los protocolos preventivos que permitan un abordaje dentro de la escuela en articulación con cada una de las provincias, siendo conscientes que lamentablemente esto refleja una problemática de este momento que vive Argentina. Vivimos un proceso de creciente violencia que tiene en algunos casos estas expresiones extremas, no sólo en Argentina que hemos tenido relativamente pocos casos, pero lamentablemente en otros países son comportamientos que se multiplican año tras año", manifestó.

Trotta expresó que "hay que pedir que haya una conciencia de toda la comunidad educativa y de las familias de generar los ámbitos de discusión hacia adentro de la escuela" y añadió que "hay que aumentar el protagonismo de los padres en la vida escolar, por más que muchas veces los adultos estén atravesados por múltiples preocupaciones".

"Tenemos que intentar dejarnos un tiempo para poder compartir espacios de encuentro y que no solo sea la mirada de los directivos o de los docentes, sino también de la familia. Y en ese caso, por supuesto, hay que tener un fuerte compromiso de investigación para ver si estas amenazas tienen algún viso de realidad, y a partir de ahí el abordaje que, por supuesto, excede a la escuela", sostuvo el especialista.

El exministro indicó que hay que trabajar en la prevención "ya sea cuando el hijo de uno es la víctima, pero también cuando observamos que el hijo de uno está ejerciendo comportamientos que pueden lesionar o que pueden lastimar a un compañero en el establecimiento educativo, que no siempre es la violencia extrema, muchas veces es el bullying, que termina generando situaciones de profundo daño en comunidad en el entorno escolar".

Trota abogó por "sostener programas de desarme de la población, que hay que volver a impulsar en la Argentina". "Yo creo que es una aberración promover el uso de las armas. El Estado Nacional tiene que restringir todo uso de armas. El arma en el hogar no protege sino que genera mayor riesgo y lo marcan las estadísticas. Tenemos que restringir el acceso a armas de fuego, que creo que es una de las principales políticas en términos de la mejora de la seguridad. Y me parece que cualquier cosa que no implique un debate profundo implica mentirle a la sociedad, porque si se facilita el acceso a las armas, no vamos a vivir en una sociedad más segura", aseveró.

