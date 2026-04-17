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Policía de Jujuy

Fuertes medidas para estudiantes y padres ante amenazas en instituciones educativas

Viernes, 17 de abril de 2026 12:45

La Policía de la Provincia emitió un comunicado en el que advierte sobre las sanciones que se aplicarán a estudiantes que participen en amenazas dentro de establecimientos educativos.


En el marco de las políticas de prevención y en resguardo del derecho constitucional a la educación en un ambiente seguro, se informó que toda persona que incurra en conductas de amenaza, intimidación, incitación a la violencia u otros actos delictivos que atenten contra la paz social y la seguridad dentro de las instituciones educativas enfrentará serias consecuencias legales.

Desde la fuerza indicaron que se actuará conforme a lo establecido en el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Provincial, pudiendo aplicarse medidas restrictivas, aprehensiones, según la gravedad de los hechos. Asimismo, recordaron que los padres o tutores serán civilmente responsables por los daños ocasionados por los menores a su cargo.

En el comunicado también se advierte que las falsas amenazas —incluidas bromas, incitaciones o publicaciones en redes sociales— generan operativos de seguridad, por lo que también son penalmente sancionables.

Finalmente, se solicita a madres, padres y tutores acompañar y supervisar la conducta de sus hijos, y a la comunidad en general informar de inmediato cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 911, con el objetivo de prevenir hechos que puedan derivar en situaciones de mayor gravedad.

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