Presentaron el concurso “Jujuy alienta a la selección”

El certamen consiste en la realización de un corto publicitario que incentive la llegada de turistas durante las vacaciones de julio, incorporando además la temática del Mundial. La convocatoria estará abierta del 4 al 7 de mayo y las bases y condiciones ya se encuentran disponibles en la página oficial de la Secretaría de Turismo.



“La idea es acompañar toda la promoción turística de Jujuy con el Mundial”, explicó el funcionario, quien además destacó que la experiencia del año pasado tuvo muy buenos resultados en materia de difusión y atracción de visitantes, por lo que esperan repetir ese impacto en esta edición.



“Seguimos apostando a la creatividad jujeña”, remarcó Posadas. También adelantó que las producciones seleccionadas serán difundidas a través de distintos medios de comunicación para lograr una amplia visibilidad en el mes de Junio.



En paralelo, desde el Gobierno provincial informaron que se evalúa la instalación de pantallas gigantes en distintos puntos de Jujuy para la transmisión de los partidos de la selección, con el objetivo de generar espacios de encuentro para los vecinos y turistas.



Por otra parte, el ministro se refirió a lo ocurrido recientemente en el aeropuerto de Jujuy tras amenazas de bomba. “Todo lo que tenga que ver con suspensiones, cancelaciones o demoras afecta a los destinos turísticos”, señaló, y agregó que algunas aerolíneas están aplicando sanciones a pasajeros que incumplen las normas de vuelo y activan protocolos de seguridad.