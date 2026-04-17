Afirman una red de 60 farmacias para la entrega de pañales

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), en articulación con el Colegio Farmacéutico de Jujuy, implementa un sistema de distribución de pañales descartables que ya alcanza a 60 farmacias de la red Colfarjuy. El esquema busca garantizar una cobertura territorial más amplia y facilitar el acceso a los afiliados en distintos puntos de la provincia. Con la incorporación progresiva de nuevos establecimientos en distintas localidades del interior.



La medida forma parte de un proceso de reorganización del sistema de entrega mensual de insumos, que dejó atrás el modelo de punto único para avanzar hacia una red de farmacias distribuidas estratégicamente en el territorio jujeño.



El presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy, Gustavo Martínez, destacó la articulación con la obra social provincial al señalar que "permite fortalecer el rol de la farmacia comunitaria como punto de acceso sanitario, acercando prestaciones a los beneficiarios sin necesidad de grandes traslados".



El sistema contempla que los afiliados puedan retirar los insumos en la farmacia más cercana a su domicilio, lo que reduce tiempos de espera y mejora la disponibilidad del servicio en todo el territorio provincial.



