Industriales del Norte pidieron declarar la emergencia del sector.

La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) participó este martes de la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, donde, de manera conjunta con las demás entidades que integran UNINOR, se presentó un manifiesto que describe la delicada situación del sector y solicita formalmente la declaración de la emergencia industrial para la región.

El documento fue expuesto ante los vicegobernadores y parlamentarios de las diez provincias del norte, señalando un escenario de marcado deterioro en la actividad productiva, la pérdida de puestos de trabajo y las crecientes dificultades estructurales que afectan la competitividad del entramado industrial jujeño y regional.

Federico Gatti, en representación de la UIJ, junto a referentes de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, suscribió el petitorio que busca visibilizar la urgencia de medidas específicas para el sector.

“Sin industria no hay Nación. Sin industria no hay región”, enfatiza el cierre del manifiesto, advirtiendo que, en contextos de baja diversificación económica como el de las provincias del Norte Grande, el cierre de una industria suele tener efectos sociales y económicos de difícil retorno.

Propuestas de la UNINOR para la recuperación

Durante la jornada de trabajo, los industriales elevaron propuestas concretas para paliar la crisis, entre las que se destacan:

Creación de una Comisión Especial: Para avanzar en una Ley de Emergencia Industrial con alcance regional.

Alivio en la Presión Fiscal: Solicitud de intervención ante el ARCA para suspender ejecuciones fiscales y revisión de los esquemas impositivos provinciales y municipales.

Gestión de Saldos a Favor: Garantizar la libre disponibilidad de los saldos acumulados de Ingresos Brutos, cuya retención compromete la liquidez necesaria para la operación de las fábricas.

Con esta acción, la Unión Industrial de Jujuy reafirma su compromiso con la defensa de la producción local y el empleo genuino, trabajando en unidad con el resto del Norte Grande para revertir el actual contexto de crisis.-