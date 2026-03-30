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Alaníz habilitó oficina del Begup en Santa Clara

Estudiantes dejarán de viajar a San Pedro para realizar el trámite.

Lunes, 30 de marzo de 2026 00:00

A través de un acuerdo logrado entre el intendente de Santa Clara, Antonio Alaniz y autoridades que implementan el Boleto estudiantil gratuito y universal provincial, se habilitó en el municipio una oficina donde los beneficiarios podrán realizar el trámite.

Para la apertura del centro de atención el Ejecutivo municipal inició diversas gestiones ante el Gobierno provincial, justificando su necesidad y brindando las condiciones necesarias para su funcionamiento en ciudad.

Después de varias reuniones, obtuvo la habilitación de la misma y desde su apertura el pasado miércoles, gran cantidad de niños y jóvenes estudiantes pasaron por ella efectuando los trámites necesarios para gozar del beneficio que le asegurará continuar sus estudios.

En ella se realizan la totalidad de los trámites, consultas y renovaciones, sin necesidad de trasladarse hasta San Pedro de Jujuy.

 

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