Se coordinan acciones

El Gobierno de Jujuy llevó adelante una reunión en la localidad de El Bananal, con el objetivo de abordar de manera articulada las demandas de la comunidad.

El encuentro se desarrolló en la Parroquia "Virgen del Valle" y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, acompañada por las directoras de la cartera Mariela Salto y Graciela Ortiz, junto al intendente de Yuto, David Abraham, y equipos de Defensa Civil; Recursos Hídricos; Vialidad de la Provincia; Parques Nacionales; Inta; concejales; productores y vecinos de la comunidad.