Sigue el paro de los docentes

La segunda semana de clases en Jujuy, luego del retorno del receso de invierno, continuará con medidas de fuerza de los distintos gremios docentes que unificaron sus reclamos por un salario digno y condiciones laborales justas.

Desde Adep y el Cedems confirmaron las 72 horas de paro provincial a partir de hoy. En la fecha tienen previsto acompañar desde las 15 el pedido unificado de los gremios a la mesa técnica en el Ministerio de Educación, en el barrio Malvinas. En tanto que mañana se reunirán en San Pedro, a las 10, para unificar acciones y visibilizar la lucha. En el resto de las zonas educativas proponen recorridas por las escuelas, visitas a medios de comunicación y cartelazos, por ejemplo en las delegaciones de Adep.

Por último, el jueves participarán de la marcha provincial en la capital jujeña, en unidad con todos los sectores sindicales.

El Cedems recordó que para ayer y el viernes decidieron asimismo el quite de colaboración por lo que se abocarán a dar clases solamente. Adep acotó que no cumplirán tareas administrativas ni actividades extracurriculares, no se hará carga del Sinide y si las secretarias están a frente de alumnos no concretarán tareas administrativas.

Además a través de las redes sociales aseguraron que los docentes jujeños tienen el sueldo más bajo del NOA, que solamente el 30% está en blanco y que los adicionales se consideran para un solo cargo.

Hoy, a las 10.30, en la sede del Cedems (Balcarce 162) brindarán una conferencia de prensa unificada explicando sus reclamos.

También Seom, Apuap y ATE

El Seom Jujuy anunció ayer una jornada de lucha por 48 horas, tras el plenario de delegados municipales. Con la consigna de un aumento salarial igual a la canasta básica, recategorización y blanqueo de cerca de 16.000 trabajadores de planta permanente y pase a planta de 7.000 jornalizados. Mañana será con modalidad a definir en el interior (en capital es asueto por la fiesta patronal) y el jueves paro total en la provincia.

El 7 de agosto

Los profesionales de Apuap el jueves realizarán un paro sin asistencia en Capital e interior en rechazo “a la pauta salarial del 1,5% para agosto, a las imposiciones salariales de julio y al incumplimiento de los compromisos con profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano”. Piden un salario inicial igual a la canasta básica total y mejora de adicionales. Y ATE Jujuy se pliega a la jornada nacional de lucha con un paro provincial sin asistencia a los lugares de trabajo el 7. Rechazan el último ofrecimiento y tienen varios reclamos.