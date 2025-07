El Museo “Lola Mora” ya está en su etapa final

El imponente Museo “Lola Mora”, ubicado en nuestra ciudad, ya alcanzó el 92% de avance en su construcción. Con el reciente y exitoso traslado de las esculturas que le dan sentido y nombre al espacio, las autoridades prevén su inauguración completa —obra civil y contenido museográfico— hacia fines de este año. Así lo confirmó en entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy el arquitecto Ramiro Tejeda, secretario de Planificación del Gobierno provincial.

“Con las esculturas ya dentro del museo, lo que resta son las terminaciones: pisos, revestimientos y detalles que no podían ejecutarse antes por la complejidad del traslado”, explicó Tejeda, destacando que los materiales ya se encuentran acopiados y que ahora se trabaja con mayor fluidez.

El museo no solo será un espacio de exhibición artística, sino un centro cultural integral con fuerte foco en la tecnología y la sustentabilidad. “Apuntamos a que el edificio obtenga certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), lo que implica cumplir normas internacionales de sustentabilidad”, señaló el secretario. Para ello, se incorporaron materiales de alta tecnología, algunos de ellos importados por no existir en el país, como los vidrios especiales. Sin embargo, se compensó esa huella de carbono utilizando insumos locales como piedra de Abrapampa para los exteriores y madera de las Yungas para pisos y paredes.

Además, se instalaron paneles solares en los techos, baldosas solares y una turbina eólica en la torre del edificio. “El objetivo es que el museo sea energéticamente autosustentable y que produzca toda la energía que necesita para funcionar”, destacó.

Respecto a la museografía, el proyecto contempla un centro de interpretación interactivo, con dispositivos tecnológicos que permitirán al visitante conocer la historia de la escultora Lola Mora y el particular derrotero de sus obras. “Estamos en el corazón del museo, donde se va a contar la historia de estas esculturas: desde su creación para el Congreso Nacional hasta su instalación definitiva en Jujuy. Esa es la narrativa central”, sostuvo Tejeda.

Sobre el proceso de traslado de las esculturas, explicó que fue ejecutado con extremo cuidado. “Dos semanas antes del movimiento de cada pieza, se realizó un diagnóstico de su estado. Algunas tenían fisuras o signos de vandalismo. Luego se procedió al embalaje y encofrado individual, lo que permitió trasladarlas sin dañarlas”, indicó. El operativo incluyó un Clark (autoelevador) especial con capacidad para mover hasta 10 toneladas, adaptado a las características de cada estatua.

Una de las situaciones que generó mayor repercusión fue la reubicación de los leones que se encontraban en la plaza de Ciudad de Nieva. Al respecto, Tejeda expresó: “Entendemos el apego simbólico que tenían los vecinos con esas esculturas. Por eso, en el sitio original se colocarán réplicas, para preservar la identidad barrial y de ese espacio público”.

Más allá del contenido artístico e histórico, el edificio también está pensado como un punto de encuentro para la comunidad. En este sentido, el museo incluirá espacios multifuncionales como un salón taller para actividades culturales, muestras temporales y talleres abiertos. También habrá jardines con posibilidad de uso expositivo, una tienda de regalos, restaurante y confitería.

“El objetivo es que los jujeños se apropien del museo, que lo usen, lo vivan. Queremos replicar el modelo de los patios del Cabildo, que hoy son espacios muy valorados por los vecinos”, manifestó el funcionario.

El proyecto, además, tuvo impacto en la economía local, tanto durante su ejecución como en su proyección futura. “La obra pública genera empleo directo e indirecto, pero también genera oportunidades cuando se transforma en un punto de atracción turística, de actividad cultural y desarrollo económico. Eso es lo que buscamos”, subrayó.

Con respecto al contenido histórico, Tejeda confirmó que el guion museográfico ya está definido tras más de dos años de investigación. “No se van a traer piezas de otros lugares. Este museo está dedicado exclusivamente a las esculturas que Lola Mora diseñó para el Congreso y que hoy están en Jujuy. Su historia, su mensaje y el tiempo que la escultora vivió en nuestra provincia son el eje del relato”, explicó.

Finalmente, el secretario destacó que se trata de una obra transformadora, pensada a largo plazo. “Esto no termina con la inauguración. Es el inicio de un nuevo espacio para la cultura jujeña, con proyección nacional e internacional”, concluyó.