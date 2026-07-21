Nuevo Rumbo Compañía Teatral presenta dos obras

Mañana llega a Jujuy con dos de sus obras en cartel, Nuevo Rumbo Compañía Teatral de Buenos Aires, en Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190).

Por la tarde, a las 16.30, presentará "Cuánto cuento cuando cuento", una puesta de teatro y títeres para toda la familia, interpretada por María de las Victorias Garibaldi.

El espectáculo propone un momento mágico donde una actriz "cuentera" invita a grandes y chicos a escuchar e imaginar, abordando el universo infantil, la memoria reciente y las enseñanzas de las abuelas.

Los recursos son la narración oral con voz y títeres.

La actriz cuentera acerca al público al momento mágico de escuchar e imaginar. A través de la voz y los títeres, los pequeños mundos aparecen y se esfuman. Los cuentos que presenta podrán variar de función a función, pero la cuentera propone a los espectadores sumergirse en el encuentro y juntos disfrutar el hecho imaginario y la importancia de la escucha.

Los cuentos abordan el universo imaginario de la niñez y la mirada desprovista de prejuicios y llena de amor. También toma la voz de la sabiduría de las abuelas para contar sobre la historia reciente con la persistencia de la memoria.

Los cuentos que aparecen son obras de autores diversos, entretejidos por la cuentera para llevarles de la mano por un camino trazado para compartir sentires y emociones propias de la infancia.

“PASIÓN Y MUERTE DE GAUCHITO GIL” | MÁS DE QUINCE AÑOS EN CARTELERA.

Y además...

Y por la noche, a las 21.30, se pondrá en escena "Pasión y muerte de Gauchito Gil", con texto e interpretación de Héctor Rodríguez Brussa, y dirección de María de las Victorias Garibaldi.

Esta obra presenta una visión antropológica del mito popular con excelentes críticas en el país. Ya giró por 18 provincias- 99 ciudades- 400 centros culturales o teatros o espacios de Argentina, Chile y Brasil.

Basada en el santo popular que con sus templos ruteros se extiende por todo el país, la puesta lleva 15 años en escena.

Un promesero de Gauchito Gil arma su "templo rutero", en algún punto del país, y cuenta su fe por él y la leyenda misma del santo popular. Una de las premisas del espectáculo es mostrar la fe popular, la fe viva, y propone respetar la decisión de personas en tener fe y "adorar" a sus santos.

Las entradas para ambas funciones se reservan al 3884546228.