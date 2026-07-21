CheChelos celebra sus diez años en el Teatro Mitre

CheChelos, el dúo de chelistas que hizo criollo al instrumento innovando las técnicas de ejecutarlo y tiende desde hace 10 años, un puente entre el teatro y las peñas, se presentará en Jujuy este sábado.

El concierto será a las 21 en la sala mayor del Teatro Mitre, y los artistas contarán con la participación de la Orquesta Música con Alas de nuestra ciudad.

La gira se hace en el marco de los diez años de esta formación novedosa, integrada por Mauro Sarachian y Ramiro Zárate.

El dúo aborda un repertorio popular con arreglos originales, la austeridad de dos cellos y dos voces, y teñidos de un humor fino que los caracteriza.

En el verano de 2017 CheChelos se consagró como proyecto Revelación del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

En un principio, CheChelos buscó hacer el folclore argentino con los violonchelos como protagonista, e hicieron versiones del repertorio más tradicional.

"Pero CheChelos no es folclore de cámara, o de proyección, sino que es folclore que está hecho con violonchelos. Lo podemos hacer justamente porque inventamos esto de hacer rasguidos con el arco para prescindir de la guitarra", comentan los artistas.

Su discografía incluye álbumes como "Instinto" (2017), "Tarumba" (2020), "Danzas Argentinas (Vol14)" (2023) y el más reciente "X Años" (2025).