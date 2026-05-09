Se repone “Experiencia El Nombre”

Esta noche, a las 21, Patricia Lubel repone la obra "Experiencia El Nombre", con la asistencia de dirección de Casandra Balderacchi, en la Sala "Raúl Galán" del Teatro Mitre (Alvear 1009).

Es su propia versión de la obra "El Nombre" de Griselda Gambaro, que lleva a escena desde hace casi treinta años.

La fue renovando a lo largo de su vida y su carrera en varias oportunidades, a los 40, a los 50, habiendo pasado por un par de directores para este unipersonal. Hoy la anuncia como "Experiencia El Nombre" porque en esta etapa, dirigiéndose a sí misma, quiere interpelar al público para que participe.

"Si bien yo comienzo desde afuera del teatro, quiero ir un paso más y quiero invitar al público a que reflexione sobre su propia vida, y sobre cómo ocurrió la transformación. Si en esa transformación te perdiste o te encontraste", expresa la actriz.

La primera vez que hizo la obra, fue en Buenos Aires, y cuando se instaló en Jujuy, decidió revivirla.

Las entradas se consiguen en autoentrada.com.