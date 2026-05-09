El orfebre Luis Darío Chávez, dio un taller en Jujuy

Esta semana se desarrolló en Jujuy, el Taller de Maestría y Cincelado Intensivo a cargo del orfebre Luis Darío Chávez, destinado a artesanos y hacedores culturales de la Capital jujeña, con el objetivo de perfeccionar técnicas milenarias en metales.

La capacitación tuvo lugar en el Taller del Toro Luna, ubicado en Alto Comedero, durante dos días, y mereció la declaración de Interés Municipal, que le fue entregada esta semana al capacitador, por parte de ediles capitalinos. El maestro Luis Darío Chávez cuenta con una trayectoria nacional e internacional, y es reconocido como uno de los máximos exponentes contemporáneos de la Escuela de Olavarría, Buenos Aires.

Es discípulo directo del maestro Armando Ferreira, y su obra se distingue por la técnica del cincelado de volumen extremo y el diseño de piezas únicas que fusionan la tradición europea con la identidad naturalista argentina. En este marco, expresó: “Tengo la esperanza de que esto sea el comienzo de una difusión mayor con alcance a todas las personas”. Participaron de la entrega junto al presidente Gastón Millón, los concejales, Ramiro Tejeda, Brenda Carabajal, Liliana Giménez, Roberto Díaz y Gustavo Martínez.