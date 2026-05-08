Gabriela Acher y el disfrute de las nuevas generaciones

"¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta?", es la obra que presenta esta noche la actriz argentina Gabriela Acher en el Teatro Mitre (Alvear 1009), a partir de las 21.30.

La artista regresa a los escenarios con su impronta y su carisma, para interpelar a las nuevas generaciones de mujeres a través de una charla al estilo TED (se refiere al formato de conferencia o charla de divulgación que adopta el espectáculo para presentar sus ideas).

Aunque es un unipersonal de humor, la actriz utiliza la estética y estructura de charlas TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) para interpelar a su público.

"La ciencia ha demostrado, a través de diversas investigaciones, que las mujeres de hoy disfrutan de la vida, no importa si tienen 40, 50, 60, 70 años o más", comienza justificando la invitación a esta obra, y cuenta "que la universidad de Taho Lindo, en la Baja California, ha realizado un estudio genético a 150.000 mujeres y reveló que gracias al hecho de que las nuevas generaciones se han divertido un 1500 por ciento más que sus madres y abuelas- han logrado provocar una mutación en su ADN, que consiguió atrasar 20 años el gen del envejecimiento".

Entonces, la pregunta es -dice Acher-... "¿Los 60 son los nuevos 40? ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20?".

Este y otros interrogantes, serán respondidos por Gabriela Acher en su consultorio sentimental.