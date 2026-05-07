“El tigre Mandinga y otros cuentos”, y la Feria del Libro

El libro "El tigre Mandinga y otros cuentos", de Sebastián Sánchez de Bustamante, recientemente presentado en la capital jujeña, sigue su curso, y hoy a las 19 se presentará en el Museo Pablo Balduin de la ciudad de San Pedro de Jujuy; y el domingo a las 17, en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el stand de Jujuy ubicado en el pabellón Ocre.

Se trata de su primera publicación, a la que definió como "un libro es sobre cuentos rurales más que nada, fantasiosos".

Incluye cinco cuentos en total. "Los tres primeros están relacionados, se trata de animales de la zona del noroeste como la lampalagua, el tigre y el cóndor", cuenta Sánchez de Bustamante.

"Son cuentos para todas las edades", continúa el autor que sigue presentando su libro.

El stand de Jujuy

STAND DE JUJUY | EN LA 50 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

Jujuy volvió a decir presente en uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante, como es la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzó el 23 de abril y se prolongará hasta el próximo lunes.

Como cada año se montó en el predio Rural de Buenos Aires.

En ese marco, nuestra provincia despliega su riqueza editorial, su identidad cultural y la potencia de sus voces.

Más de 15 autores y autoras estás presentes con sus obras en el stand de la provincia.