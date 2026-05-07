Pompeyo Audivert presentará su obra y dará un seminario

La obra "Habitación Macbeth", escrita, dirigida y protagonizada por Pompeyo Audivert, llega por primera vez a Jujuy. Se presentará en el Teatro Mitre (Alvear 1009) el próximo jueves 21, a las 21.30.

La obra se estrenó en marzo de 2021, y va por su sexta temporada recorriendo el país, con más de cuatrocientas funciones realizadas, y más de 130.000 espectadores la han visto. Cuenta con música original de Claudio Peña.

Es una adaptación unipersonal de la tragedia de William Shakespeare que se convirtió rápidamente en un fenómeno del teatro argentino, desde su debut. Es considerada una de las obras más premiadas de los últimos años, habiendo obtenido galardones como el Premio ACE al Mejor Actor, el Estrella de Mar al Mejor Drama y Mejor Actuación, y múltiples premios María Guerrero y Trinidad Guevara.

La puesta en escena se caracteriza por la intensidad física y emocional de Audivert, quien interpreta a siete personajes diferentes en un relato que explora la ambición y el poder a través de un "ritual" que desdibuja los límites de la realidad.

Pompeyo tiene desde hace algunas décadas un vínculo especial con la obra de Shakespeare, y en este caso, el de esta obra surge en plena pandemia, y a partir de un deseo que tenía postergado que era el de hacer varios personajes en un unipersonal.

El encierro hizo que surgiera el espacio para escribir esta obra, que finalmente pudo comenzar a ensayar cuando se aflojó un poco el aislamiento.

Decidió hacer de su propio cuerpo una "habitación" donde juntar a todos los personajes y, como define él en una nota periodística, "que sea un estallido teatral en un solo cuerpo".

Dice la sinopsis: "A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público".

Sobre Audivert

Pompeyo Audivert es actor, director teatral, dramaturgo y docente. Desde 1990 dirige el Teatro Estudio El Cuervo, donde dicta clases de actuación.

Como actor, se destacó en "Postales argentinas" y "Hamlet o la guerra de los teatros", en ambos casos con dirección de Ricardo Bartís; en "Esperando a Godot", de Beckett, con dirección de Leonor Manso; en "La hija del aire", de Calderón de la Barca, y "El Rey Lear", de Shakespeare, ambas con dirección de Jorge Lavelli; en "Fin de partida", de Beckett, compartiendo dirección junto a Lorenzo Quinteros; en "Heldenplatz", de Bernhard, con dirección de Emilio García Wehbi y en "Marathon" de Monti, con dirección de Villanueva Cosse.

Entre las obras que realizó como dramaturgo, director y actor, se destacan: "Muñeca" (versión libre de la obra de A Discépolo).

Dirigió "La Señora Macbeth", de Griselda Gambaro, "Medea" de Eurípides y "Antígona Vélez" de Leopoldo Marechal, y actuó y codirigió junto a Rodrigo de la Serna y Andrés Mangone, "El Farmer" de Andrés Rivera.

Recientemente ha publicado el libro "El piedrazo en el espejo, teatro de la fuerza ausente", donde hace un recorrido por su técnica de formación teatral.

Seminario de teatro

Pompeyo Audivert un día antes de la función en Jujuy, dará un seminario en Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190). Se titula Clínica de la actuación “Volver a casa” (Teatro de las Fuerza Ausente). Este evento será el miércoles 20 de mayo, de 19 a 22.30. Se trabajarán procedimientos físicoexpresivos y composición escénica y discursiva.

La máquina teatral, como escena de la fuerza ausente (ese nivel poético metafísico que siempre se escamotea) pone de manifiesto la estructura metasignificativa del teatro, la desoculta y entra en relación con ella en la percepción de que allí se juega la identidad del acto teatral, su sentido existencial, y que esa identidad refiere la nuestra en una latitud extracotidiana. Quienes deseen asistir deberán presentarse con vestuario “de otra época” (gastada, vieja, fuera de moda) y tener memorizados fragmentos de textos que se les enviarán por correo electrónico.

Hay cupos para participantes y oyentes. Por informes e inscripciones, los interesados deben comunicarse al 3885250543. Las inscripciones se reciben hasta el domingo próximo.