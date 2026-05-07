Una jujeña en “Industria en Foco”

La realizadora audiovisual jujeña Mayra Nieva participó del segundo Encuentro Federal de Producción "Industria en Foco", desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), donde se debatió sobre financiamiento, coproducción, innovación e identidad en el cine nacional. La cineasta fue seleccionada para integrar esta instancia de formación e intercambio impulsada por la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (Caic), el Fondo Netflix, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno porteño, reafirmando así la presencia del talento jujeño dentro del mapa audiovisual argentino.

Durante dos jornadas intensas, referentes de la industria cinematográfica, plataformas digitales, productoras y organismos públicos compartieron herramientas y estrategias orientadas a fortalecer el desarrollo audiovisual en todo el país. La propuesta tuvo como objetivo consolidar una mirada federal sobre la producción audiovisual y fomentar la profesionalización del sector, especialmente en las regiones alejadas de los grandes centros de producción.

Mayra Nieva, seleccionada como representante de San Salvador de Jujuy, formó parte del grupo de realizadores elegidos entre distintas provincias argentinas como Salta, Tucumán, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, Córdoba y Río Negro. Su participación no solo evidencia el crecimiento del cine jujeño en los últimos años, sino también el reconocimiento que viene obteniendo una nueva generación de creadoras del NOA con propuestas artísticas profundamente vinculadas a la identidad territorial y cultural.

MAYRA NIEVA | EN DOS JORNADAS INTENSAS, CON REFERENTES DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA.

Reconocida por desarrollar una obra atravesada por la exploración de las raíces andinas, las problemáticas sociales y las expresiones culturales del norte argentino, Mayra Nieva se consolidó como una de las voces emergentes más interesantes del audiovisual regional. Cineasta, artista interdisciplinaria y performer, construye relatos donde confluyen memoria, género, identidad y comunidad, elementos que atraviesan gran parte de su producción.

Uno de sus trabajos más destacados es "Imilla" (2020), cortometraje realizado como tesis de egreso de la Enerc sede NOA. La obra retrata la historia de una mujer transgénero en la Quebrada de Humahuaca y logró una importante repercusión internacional al ser seleccionada para participar en el prestigioso Festival de Cannes en 2020. A esta producción se suma "Las Cantoras del Alto" (2025), documental que retrata a trece mujeres de la Agrupación Cantoras del Alto, del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. El cortometraje muestra cómo el canto comunitario se convierte en una herramienta de resistencia, encuentro y expresión colectiva. Dirigida por un equipo íntegramente femenino, la obra fue seleccionada para competir en la categoría Cortos NOA de la 11° edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, uno de los espacios cinematográficos más importantes de la región.

En "Industria en Foco", Mayra Nieva participó de capacitaciones y charlas sobre financiamiento, coproducción, desarrollo audiovisual y producción musical para cine y series, junto a referentes de la industria y plataformas como Netflix. Además, durante la jornada abierta en el Teatro San Martín se abordaron temas vinculados a la producción sostenible, el consumo audiovisual y la ética documental, con un cierre encabezado por la directora colombiana Laura Mora, quien destacó la importancia de preservar voces auténticas en el cine.

La presencia de Mayra Nieva en esta instancia nacional representa un nuevo paso para el audiovisual jujeño, que en los últimos años logró una creciente visibilidad gracias al trabajo de realizadores y productoras locales. Su presencia en "Industria en Foco" confirma además el interés que generan las narrativas construidas desde el norte argentino, donde las historias vinculadas a la identidad, la memoria y las comunidades encuentran cada vez más espacios de proyección dentro y fuera del país.