Centros culturales en Jujuy: agenda del 7 al 13 de mayo con muestras y talleres

Los centros culturales en Jujuy presentan una agenda semanal con propuestas que integran exposiciones, talleres y encuentros abiertos a la comunidad en distintos espacios de la capital.

El Centro Cultural Culturarte presenta dos muestras vigentes hasta el 1 de junio, con acceso libre y gratuito de 8:00 a 20:00 horas. En la Sala Entrepiso se exhibe “NUBOSELVA” de Florencia García Otta, inaugurada el 7 de mayo a las 19:30 horas, mientras que en planta baja se presenta “FORMAS” de David Rueda, inaugurada el 8 de mayo en el mismo horario. El espacio ofrece visitas guiadas para grupos y escuelas. Dirección: San Martín esquina Sarmiento. El Centro de Arte Joven Andino (C.A.J.A.) continúa con la muestra colectiva “T’IKRAY” hasta el 11 de mayo, disponible de 8:00 a 20:00 horas con entrada libre. La agenda incluye el jueves 7 un taller introductorio de dibujo del cuerpo humano, además de talleres de teatro y dirección creativa musical. El viernes 8 se realizan un Encuentro de Poetas por la Paz y una JAM de dibujo con modelo vivo. El lunes 11 se dicta el taller de técnicas mixtas, el martes 12 continúa el taller de teatro y el miércoles 13 se desarrolla “Crecemos Pintando”. Dirección: Alvear 534. El Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz presenta la muestra “YO SOY ELOY” de Emanuel Coria, disponible hasta el 8 de junio de 8:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes se realizan visitas guiadas en doble turno. El jueves 7 se desarrolla el taller de cerámica “Manos que crean” y por la noche una nueva edición del ciclo Macedonio Jazz. Dirección: Lamadrid esquina Güemes. Casa de las Letras ofrece actividades durante la semana con talleres de quechua y lectura el jueves 7, canto e instrumentos el viernes 8, coplas el martes 12 y la reunión del grupo literario Jujeños Autores el miércoles 13. Dirección: Belgrano 1327. En Casa Silvetti se mantiene la muestra “Paisajes de la colección del patrimonio artístico de la provincia de Jujuy”, disponible hasta junio de 8:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita. Dirección: Canónigo Gorriti 295.