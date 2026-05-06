“Las memorias a escena”, lema de la Feria del Libro

La 22° edición de la Feria del Libro de Jujuy ya tiene convocatoria abierta. Quienes quieran participar con presentaciones de libros, talleres, obras teatrales, charlas o intervenciones artísticas podrán inscribirse hasta el 15 del corriente mes a través de un formulario oficial.

En su vigesimosegunda edición se pone en primer plano la relación entre memoria, identidad y expresión artística. Bajo el lema "Las memorias a escena", la organización recibe propuestas de distinto formato: presentaciones de libros, charlas, talleres, obras, intervenciones artísticas y experiencias interdisciplinarias.

La convocatoria está dirigida a escritores, artistas, grupos culturales, instituciones educativas y organizaciones sociales.

La feria tendrá lugar del 7 al 15 de agosto en el Cabildo Histórico de Jujuy, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la provincia.

Las inscripciones se realizan mediante el formulario en línea disponible en https://forms.gle/naQTDV6fRxKnj2Yj9. Para consultas y novedades, la feria tiene presencia activa en redes sociales bajo el usuario @feriadellibrojujuy.