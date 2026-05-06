Una exposición que es homenaje a la amistad

GULA

Los siete pecados capitales son los que se develan a través de los colores brillantes; como parte de un legado absoluto de Leonardo Pantoja, el artista plástico jujeño que -inspirado en los cerros tilcareñosdejó un tesoro que se expondrá hasta hoy desde las 17 y hasta las 21, en la Biblioteca Popular.

INVIDIA

Se trata de diez cuadros pintados durante dos años, bajo la impronta de la improvisación y espontaneidad. “Generalmente pasa que el arte de los jujeños que se van olvidando con el tiempo y esta muestra es para brindar a los espectadores una exposición con el talento de un amigo muy importante para mí”, indicó Diego Aquino, promotor de la muestra. Las fluorescencias tan notables a primera vista dejan que el asombro abrace la mirada de cada espectador que las contemplan, haciendo de la colección; una fuente de inspiración espectacular. Cada pincelada expone una invitación al imaginario de una manera especial, celebrada en cuadros de 80x60 que mantienen un atractivo desde el momento mismo en el que fueron concebidas.

IRA

Es que el entorno del origen para cada pieza fue Tilcara, donde la magia se ofrece como un altar de posibilidades y se entrelaza con una naturaleza única. Fue allí donde las obras dejaron de ser un lienzo en blanco para convertirse en arte luminoso, bajo un concepto de tonalidades brillantes.

LUXURIA

“Un mes antes de que fallezca, hablamos de hacer una muestra, pero como todos sabemos lo que pasó, eso quedaba como pendiente. Pensé que una forma de honrarlo es esto, demostrar a la gente que su arte está entre nosotros”, dijo Aquino. Para que el olvido no se haga presente, apareció la temática que abrazó a la Quebrada.

PIGRITIA

Disfrazados norteños aparecen entre los protagonistas de cada pecado, como un guiño al espíritu del carnaval que no descansa. “El recuerdo que tengo de ‘Leo’ es que era espontáneo, que las obras las pintaba en vivo y que invitaba a la gente a que trace alguna pincelada para que sea única. Después quedaba una obra espectacular, muy propia de Jujuy”, reveló.

SUPERBIA

Pero además, “La escalera de Jacob” y”El ángel caído” son las obras que acompañan la colección con detalles que encantan e impactan desde el primer momento. “Hace años cuando lo conocí reconoció su carisma, su forma de ser tan cercana y lo gran artista”, finalizó.