Un día como hoy, pero hace 41 años, se estrenaba un clásico del cine argentino

El cine argentino tiene obras que trascienden el tiempo, y Esperando la carroza es, sin dudas, una de ellas. A 41 años de su estreno, la película dirigida por Alejandro Doria sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva, con un humor ácido que retrata como pocas las tensiones familiares y sociales de la clase media.

Basada en la obra teatral de Jacobo Langsner, la historia gira en torno a la supuesta muerte de Mamá Cora, una abuela que, lejos de haber fallecido, desencadena un caos familiar cargado de reproches, miserias y discusiones que se volvieron inolvidables. Con un elenco de figuras como Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Brandoni y Betiana Blum, la película logró construir personajes que hoy son parte del ADN cultural argentino.

Más allá del paso del tiempo, su vigencia se explica en gran parte por la universalidad de los conflictos que expone. Las disputas por responsabilidades familiares, las diferencias económicas y las hipocresías cotidianas siguen siendo temas reconocibles, lo que permite que nuevas generaciones se apropien del film como si fuera contemporáneo.

Las frases se convirtieron en verdaderos códigos compartidos: “¡Tres empanadas!”, “Yo hago puchero, ella hace puchero”, o el inolvidable “¿Dónde está mi amiga?” forman parte del lenguaje popular, replicadas en redes sociales, reuniones familiares y producciones culturales.

A 41 años de su estreno, Esperando la carroza no solo resiste el paso del tiempo, sino que se reafirma como un espejo incómodo y, al mismo tiempo, entrañable de la sociedad argentina. Un clásico que no envejece, porque sigue diciendo, entre risas, muchas verdades.