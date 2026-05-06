Fava Kindgard vuelve con “Canciones compartidas”

El músico jujeño Fava Kindgard vuelve a los escenarios con una propuesta íntima y en construcción. Se trata del ciclo "Canciones compartidas", una serie de cuatro encuentros musicales que se desarrollarán un viernes por mes en el Centro Cultural "Casa Macedonio Graz".

La iniciativa marca su regreso a "Las Tablas" con un formato cercano, pensado como un espacio de búsqueda artística. "Quiero compartir distintos repertorios para encontrar el que me acompañe en el próximo tiempo", expresó el artista, quien apuesta a construir ese camino junto al público. En ese sentido, definió la propuesta como una experiencia abierta: "Espero poder encontrarme con ustedes para hacer de esta búsqueda una fiesta musical".

La primera presentación será el viernes 8 del corriente a las 22, en el espacio Macedonio Resto (Café Logros), ubicado en La Madrid esquina Güemes, en pleno centro capitalino. El ciclo continuará con nuevas fechas ya confirmadas: 12 de junio, 10 de julio y 7 de agosto.

Con un formato que combina cercanía, experimentación y diálogo con la audiencia, "Canciones Compartidas" se perfila como una oportunidad para acompañar el proceso creativo de Fava Kindgard en tiempo real, en un entorno cultural que invita a la escucha y el encuentro.

Las reservas pueden realizarse a través del alias Fabiankind, mientras que para más información se encuentra disponible el número de teléfono 3884548796.