Jóvenes artistas proponen “T’ikray”

Una nueva muestra colectiva reúne a jóvenes artistas jujeños que exploran, desde distintas técnicas y miradas, los procesos de cambio, identidad y crecimiento personal. Se trata de "T'ikray", una exposición que podrá visitarse, de 8 a 20, hasta el 8 próximo en el Centro de Arte Joven Andino (Caja).

"T'ikray" es una voz quechua que remite al giro y la transformación, no solo da nombre a la muestra, sino que sintetiza el recorrido de un grupo de estudiantes avanzados del profesorado de Artes Visuales que decidieron dar un paso clave: producir y exponer de manera independiente. "Es la primera vez que lo hacemos por nuestra cuenta, fuera del profesorado, fuera de alguna materia", destacaron.

ACRÍLICO | EL SILENCIO DE MI MUNDO DIGITAL, DE MARIANA ESCALANTE.

El origen de este colectivo se remonta a las clases de Pintura III, bajo la guía del profesor Oscar Zerpa, donde comenzaron a experimentar el trabajo colaborativo. Esa experiencia inicial derivó en "Ecos de lo no dicho" (2024) y luego en "Artífice", un festival de arte al aire libre impulsado junto a la profesora Gaspar, que llevó sus producciones fuera del aula y hacia el espacio público. "Fue también una declaración, creemos en llevar el arte a donde no suele llegar", explicaron.

ACRÍLICO DE SOL LÓPEZ

La muestra actual reúne principalmente pinturas, junto a tres cianotipias, una técnica fotográfica y cuatro instalaciones. Las obras abordan temáticas diversas, desde la Guerra de Malvinas y la contaminación ambiental, hasta las tensiones en la niñez, la búsqueda de las raíces, la identidad familiar o la transformación personal. Hay también exploraciones más introspectivas, como el registro de la propia vida desde la mirada de espectador o la metáfora de la metamorfosis a través de la flor pasiflora.

Lejos de una intención decorativa, las piezas proponen una experiencia más íntima. "No pintamos para decorar sino para habitarnos, para preguntarnos", señalaron los artistas.

TRES MARAVILLOSAS | FORMAN PARTE DE “T’IKRAY”.

El grupo está integrado por Jimena Maizares, Mariana Escalante, Daniela Quiros, Karen Omonte, Gastón Goitea, José Anachuri, Sol Giuliana López, Florencia Cruz, Selene G. Ríos Méndez, Selene A. Condori, Aylen Valeriano y Kevin Armella. Varios de ellos ya cuentan con reconocimientos: Cruz, López y Armella fueron seleccionados en el Salón Provincial de Artes Visuales 2025, mientras que Maizares y Armella participaron del Salón de Dibujo y Grabado en pequeño formato 2023. Además, Armella obtuvo el Premio Estímulo Joven en fotografía en la última edición provincial.

OBRA DE SELENE RÍOS MÉNDEZ | TELEFONISTA Y RADARISTA DEL DESTRUCTOR SEGUÍ.

Como cierre, la muestra tendrá una actividad participativa una Jam de dibujo el 8 a las 18.

CREATIVIDAD | MÁS OBRAS QUE ESTÁN DISPONIBLES EN LA EXPOSICIÓN.

La propuesta se presenta como un punto de inflexión: el momento en que un grupo de artistas deja de ser solo estudiantes para comenzar a construir, desde la autogestión, su propio camino en la escena cultural jujeña. Está abierta en Caja, Alvear 534.