Una noche íntima con canciones de Luis Miguel

El próximo sábado a las 22, el Café del Teatro El Pasillo será escenario de una propuesta musical diferente, “Especial Luis Miguel”, un espectáculo que promete una experiencia íntima y cargada de emoción en la voz de Sebastián Mealla. Lejos de plantearse como una imitación de Luis Miguel, el show propone un recorrido personal por algunas de las canciones más emblemáticas del artista mexicano, atravesadas por una interpretación propia.

La idea es conectar con esas letras que forman parte de la memoria colectiva, temas que hablan del amor, el deseo, la distancia y los vínculos que marcan distintas etapas de la vida. Con un formato cercano y un espacio reducido, la velada apunta a generar un clima especial entre el artista y el público, donde cada canción pueda vivirse de manera más directa.

En ese sentido, desde la organización advierten que la capacidad es limitada, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación. La propuesta se perfila como una oportunidad para redescubrir el repertorio de Luis Miguel desde una mirada más personal, en un ambiente cálido que invita tanto a escuchar como a dejarse llevar por la emoción de canciones que, de una u otra forma, todos alguna vez hicieron propias.