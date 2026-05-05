El “Pela” Romero llega con nueva “charlita”

El escritor y conferencista Gonzalo “Pela” Romero se presentará el próximo domingo a las 20 en el Teatro Mitre, en una nueva edición de sus ya conocidas “charlitas”, donde combina reflexión, humor y experiencias personales. El encuentro tendrá un condimento especial, la presentación de su octavo libro, titulado “Cómo soltar a tu ex (sin morir en el intento)”, que se suma a la exitosa saga “Basta de Amores de Mierda”, una propuesta que nació desde las redes sociales y se convirtió en un fenómeno editorial con más de 500 mil ejemplares vendidos.

Romero construyó una comunidad a partir de un discurso directo y emocional, enfocado en las relaciones afectivas, los vínculos tóxicos y los procesos de sanación personal. En sus presentaciones en vivo, ese mismo tono se traslada al escenario, generando una conexión cercana con el público, que encuentra en sus palabras tanto identificación como herramientas para atravesar situaciones cotidianas.

La función, con una duración estimada de 80 minutos en la Sala Mayor, forma parte de su gira despedida y propone una experiencia que mezcla stand up y charla motivacional. Desde la organización recordaron que no se permitirá el ingreso una vez comenzado el espectáculo y que las entradas pueden adquirirse tanto en boletería como a través de plataformas digitales. Con cupos limitados, la visita del “Pela” Romero es una de las propuestas destacadas del fin de semana en Jujuy, convocando a quienes buscan, entre risas y reflexiones, nuevas formas de mirar sus propias historias.