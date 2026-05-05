Emanuel Coria inaugura la muestra “Yo soy Eloy” en Macedonio

El artista Emanuel Coria inaugurará mañana a las 19.30 la muestra “Yo soy Eloy” en el Museo y Centro Cultural “Casa Macedonio Graz”, donde podrá visitarse hasta el 8 de junio.

La exposición reúne una serie de fotografías en blanco y negro que se adentran en la vida cotidiana de la Puna jujeña, un territorio donde la altura marca no solo el paisaje sino también las formas de habitar y los vínculos comunitarios. Con una mirada sensible, el fotógrafo Coria propone un recorrido por escenas costumbristas que reflejan tanto la intimidad de la vida diaria como las celebraciones colectivas, en una narrativa visual que pone en valor la identidad y la cultura de la región. Cabe recordar que el fotógrafo jujeño Emanuel Coria, en 2023 fue seleccionado y destacado durante la 5° edición en el Salón provincial de Artes Visuales.

“Más que capturar imágenes, se trataba de continuar una forma de narrar, sostener una tradición afectiva”, expresó el fotógrafo jujeño quien encontró su propia voz entre lo heredado y lo propio.