Daniela Urgel presentará mañana su libro en Jujuy

La escritora argentina Daniela Urgel presentará su novela “Debajo de mis pies” mañana a las 19 en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en calle Alvear 534 de nuestra ciudad, en una propuesta abierta y gratuita destinada al público interesado en la literatura contemporánea y las problemáticas sociales que atraviesan al país. La actividad permitirá a los asistentes conocer en profundidad una obra que aborda el impacto del petróleo en la vida de una comunidad, en un contexto atravesado por debates económicos y energéticos actuales.

“Debajo de mis pies” propone una historia que se desarrolla a partir del hallazgo de un yacimiento petrolero en un pequeño pueblo, un hecho que transforma de manera profunda la dinámica social, política y económica del lugar. A través de la ficción, Urgel construye un relato que interpela al lector sobre las decisiones que marcan el rumbo de una comunidad, poniendo en tensión intereses, expectativas y consecuencias a largo plazo. El libro, editado por Prosa Editores, ya se encuentra disponible en librerías y plataformas digitales, consolidando su circulación en el ámbito nacional.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la autora explicó que su obra se vincula con procesos históricos y actuales vinculados a la explotación de recursos naturales. “El petróleo produjo un cambio de paradigma en el siglo pasado y sigue siendo un eje central de discusión. Hoy, con el desarrollo de yacimientos como Vaca Muerta, volvemos a debatir sobre su impacto económico y social”, señaló. En ese sentido, la novela no solo se sostiene en una trama narrativa, sino que también propone una mirada crítica sobre la complejidad de estos procesos.

PORTADA DEL LIBRO

La escritora destacó además que la historia invita a reflexionar sobre aquello que permanece oculto o no siempre es visible en las discusiones públicas. “Esta novela, desde la ficción absoluta, hace visible lo que subyace, lo que no vemos y no llegamos a percibir en su diversidad y complejidad”, expresó, remarcando el valor de la literatura como herramienta para comprender la realidad. Con raíces en el Norte argentino, Urgel encuentra en su propia historia personal un punto de partida para su desarrollo creativo. Nacida en Salta y formada como licenciada en Comunicación Social en Córdoba, su recorrido profesional incluye una amplia trayectoria en medios de comunicación, tanto a nivel provincial como nacional e internacional. Su experiencia como periodista se refleja en la construcción de sus relatos, donde la observación de la realidad y el análisis de los contextos sociales ocupan un lugar central.

En ese marco, la autora considera que la literatura y el periodismo comparten una función clave en la sociedad. “Necesitamos un periodismo proactivo que contribuya con la verdad y la difusión de ideas”, afirmó, al tiempo que subrayó el rol del arte como sostén en momentos de crisis y transformación.

La presentación en Jujuy se configura así como una oportunidad para el encuentro entre la autora y el público, en un espacio de intercambio donde la palabra y la reflexión ocupan un lugar protagónico. Además, permitirá poner en agenda temas vinculados a los recursos naturales, la economía y las decisiones colectivas que impactan en el futuro. Con una trama que dialoga con la actualidad y una mirada que invita a cuestionar lo establecido, “Debajo de mis pies” se posiciona como una obra que trasciende la ficción para abrir interrogantes sobre el presente y los desafíos que vienen.