Primer Premio con “Bordadoras de Caspalá” en Brasil

Jujuy está presente en el Intercambio Cultural de Danza, que se está desarrollando en Florianópolis, Brasil, y es a través de los cuadros del Ballet Juventud Prolongada, que tan bien nos ubica cada vez que nos representa.

En ese marco, el ballet dirigido por Gustavo Aybar y Paola Carretero, resultó hartamente premiado.

Llevaron varios cuadros de esos tan trabajados a los que nos tienen acostumbrados.

Durante la jornada del sábado obtuvieron el primer premio con "Bordadoras de Caspalá"; el segundo premio con "Rosas y claveles"; el premio a la Mejor Coreografía y la Mención Especial Destacada "Incentivo a la Danza". Todo en la categoría mayores de 40.

PRIMER PREMIO | PARA EL BALLET EN FLORIANÓPOLIS.

"La tarde de sábado fue agitada, pero logramos nuestro objetivo", expresó en comunicación con nuestro diario, una de sus bailarinas, Celia Quiróz, "fue hermoso representar a Jujuy con nuestras danzas y tradiciones, y dejar el mensaje de que no hay límite de edad para bailar, nos hace sentir felices y orgullosos de pertenecer a este prestigioso ballet", concluyó.

Cabe recordar que a Brasil llegan con el aval del Premio Martín Fierro a la Danza que ganaron el año pasado.

El encuentro es una competencia internacional de danzas que se está desarrollando desde el 28 de abril pasado, y que concluye hoy en Brasil.

Una experiencia inolvidable.