Primer Premio con “Bordadoras de Caspalá” en Brasil

Jujuy está presente en el Intercambio Cultural de Danza, que se está desarrollando en Florianópolis, Brasil, y es a través de los cuadros del Ballet Juventud Prolongada, que tan bien nos ubica cada vez que nos representa.
En ese marco, el ballet dirigido por Gustavo Aybar y Paola Carretero, resultó hartamente premiado.
Llevaron varios cuadros de esos tan trabajados a los que nos tienen acostumbrados.
Durante la jornada del sábado obtuvieron el primer premio con "Bordadoras de Caspalá"; el segundo premio con "Rosas y claveles"; el premio a la Mejor Coreografía y la Mención Especial Destacada "Incentivo a la Danza". Todo en la categoría mayores de 40.
"La tarde de sábado fue agitada, pero logramos nuestro objetivo", expresó en comunicación con nuestro diario, una de sus bailarinas, Celia Quiróz, "fue hermoso representar a Jujuy con nuestras danzas y tradiciones, y dejar el mensaje de que no hay límite de edad para bailar, nos hace sentir felices y orgullosos de pertenecer a este prestigioso ballet", concluyó.
Cabe recordar que a Brasil llegan con el aval del Premio Martín Fierro a la Danza que ganaron el año pasado.
El encuentro es una competencia internacional de danzas que se está desarrollando desde el 28 de abril pasado, y que concluye hoy en Brasil.
Una experiencia inolvidable.