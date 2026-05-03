La banda juvenil Bacteria se presenta este viernes

El rock sub-13 pide pista: la banda Bacteria se presenta en "La Casona", ubicado en Avenida Mosconi 217, este viernes 8 de mayo a las 21:00 horas. El grupo, integrado por cuatro adolescentes de la capital jujeña, se ha convertido en una de las revelaciones más jóvenes de la escena actual, destacándose por su potencia sonora y su interpretación de clásicos del rock de los años 90.

La banda está conformada por Vicente Flores (13 años) en voz y guitarra, acompañado por Luciano Bejarano (12 años) también en guitarra, Felipe Cándido (13 años) en el bajo y Tiziano Bernal (12 años) en la batería.

Influencias y metas a futuro

En la actualidad, el setlist de Bacteria rinde tributo a dos pilares del rock alternativo: Nirvana y Radiohead.

Sin embargo, el cuarteto tiene en claro que los covers son solo el punto de partida. Entre sus objetivos inmediatos figura la creación de composiciones propias, "La meta es tener nuestras propias canciones y llegar a tocar en los grandes escenarios".

La cita de este viernes en Avenida Mosconi se perfila como una excelente oportunidad para que el público local acompañe el desarrollo de estos nuevos talentos. Los acompañaran para la velada las bandas:

SINÉRGICOS / BANDA QUE INTREPETA CANCIONES DE ROCK NACIONAL

Sinérgicos quienes en su repertorio se encuentran canciones icónicas de rock nacional y Sin Código interpretan canciones de ítalo disco que ambienta a los años 80 y 90.