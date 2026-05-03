Los artistas darán tres masterclasses y un concierto en nuestra provincia

Una nueva velada mozartiana convoca al público jujeño, para este miércoles a las 21, en la sala mayor del Teatro Mitre, esta vez con la presentación del Trío Ginastera.

Esta formación musical argentina llega a nuestra ciudad con el auspicio de Mozarteum Argentino de Buenos Aires en el marco de la cuadragésima quinta Temporada de conciertos de la filial jujeña.

Cabe mencionar que su visita también incluirá masterclasses el día jueves a las 15, en las instalaciones de la Escuela de Música, donde los artistas estarán brindando tres encuentros gratuitos y en simultáneo en violín, violonchelo y piano, destinada a alumnos avanzados y músicos de nuestro medio.

Sobre el trío

El ensamble se fundó en el año 2016 con el afán de difundir el repertorio camarístico nacional y universal con el más alto nivel artístico, y se encuentra integrado por tres de los más prestigiosos músicos argentinos que gravitan en la escena local e internacional: el violinista Xavier Inchausti, el violonchelista José Araujo y el pianista Marcelo Balat.

En el 2019, el trío recibió el Premio Estímulo 2018 de la Asociación de Críticos Musicales. La agrupación se ha presentado asiduamente en el Teatro Colón, Centro Cultural Kirchner (Hoy Palacio Libertad), Radio Nacional, y en las principales salas del interior del país.

Sobre el programa

El repertorio preparado por el Trío Ginastera para esta presentación refleja los períodos clásico y romántico de la mano de nombres de peso en la historia de la música, como Beethoven y Brahms de Alemania, y Piotr Illich Tchaikovsky de Rusia.

Beethoven y Brahms hicieron un aporte significativo a la música de cámara, y Tchaikovsky fue mundialmente conocido por sus ballets, música sinfónica, y conciertos, y en lo que respecta a obras de cámara su producción es escasa y de gran calidad. Se ejecutará su Trío para piano Op. 50.

En la primera parte del programa el trío se situará a finales del clasicismo en el conocido Trío Op. 1 no.3 en Do menor, unas de las mejores obras de juventud de Ludwig van Beethoven, la cual se divide en cuatro movimientos, Allegro con brío; Andante Cantabile con variazone; Minuetto quasi y Finale: Prestissimo.

A continuación, será tiempo del romanticismo con el Trío. Op. 101 en Do menor de Brahms, que se divide en cuatro movimientos: Allegro enérgico; Presto non assai; Andante Grazioso y Allegro molto.

De los tres tríos para piano conocidos de Brahms, éste es considerado el más maduro, breve y conciso de todos.

La segunda parte de la función será el momento del Trío en La menor Op. 50, del Piotr Illich Tchaikovsky, estrenado en Moscú en 1882, que es más elegíaco que fúnebre, sin tragedia y sorprendentemente extenso por sus insólitas dimensiones, (es tan largo como su Sinfonía Sexta "Patética"), donde el piano tiene una parte muy cargada y donde los arcos (violín y violonchelo) tiene el papel de orquesta, muy al margen de las corrientes de la música de cámara de la época.

El trío se compone de los siguientes movimientos: I) Pezzo elegiaco-Moderato assai- Allegro giusto y II) Tema con variazioni: A: Andante con mono, y B: Variazione Finale e Coda: Allegro risoluto e con focco.

Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma Autoentrada.

Cabe mencionar que está abierta la posibilidad de asociarse a Mozarteum, lo que permite acceder al sistema de abono, con un precio más accesible para los conciertos de todo el año. También se puede adquirir por la plataforma.

El Mozarteum Jujuy instauró en esta temporada el Abono Joven, destinado a personas de hasta 25 años, con un precio promocional en Galería del Teatro, con el objetivo de acercar la música clásica en las nuevas generaciones. Los interesados deberán comunicarse vía Whatsapp, al 388 407 7139.

Sobre los músicos

El violinista Xavier Inchausti, es concertino principal de la Filarmónica de Buenos Aires, y se presenta como solista junto a las principales orquestas de nuestro país. En el exterior se han destacado sus presentaciones en calidad de solista junto a agrupaciones como la Musikverein Pressbaum Orchester y Wiener Tonkunst Vereinigung Orchester (Viena), filarmónicas de Sarajevo, Montevideo y Estatal de Rumania, sinfónicas Nacional Ucraniana, de Berlín, Moscú, Chile, Puerto Rico y del Sodre. También sus actuaciones junto a la Orquesta de Cámara Reina Sofía y la Sinfónica Nacional de la Radio de Bulgaria, entre otras. Sus maestros fueron Rafael Gintoli en Argentina; Sergo Lazarev, Fernando Hasaj y Michael Frieschenslager en Viena; y Ana Chumachenco en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

Fue premiado como Mejor Solista Instrumental por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, obtuvo el Cuarto Premio y el Premio Ginastera en el Concurso Internacional de Violín de Buenos Aires. También fue merecedor del Primer Premio del Concurso Internacional de violín “Doctor Luis Sigall” de Viña del Mar (Chile). El violonchelista es José Araujo, solista principal de violonchelo de la Filarmónica de Buenos Aires. El músico, de gran talento y vistuosismo, se formó en Argentina con los prestigiosos maestros Mauricio Veber y Claudio Baraviera. A los dieciséis años recibió la beca del Banco de Boston, otorgada por el maestro Alberto Lysy, para estudiar en la Academia Yehudi Menuhim, en Suiza. No se quedó sólo con eso, y prosiguió su formación en Francia, en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, como discípulo de JeanMarie Gamard.

De esa formación se graduó en el año 2006 con el Primer Premio de violonchelo. Ese año obtuvo la beca Jeannette de Erize, del Mozarteum Argentino. En 2004 fue elegido por Cristoph Eschenbach para integrar la Orquesta de París y en 2009 fue invitado por Janos Starker a integrar su clase de la Universidad de Indiana. Junto a la pianista Fernanda Morello realizó el registro discográfico “En vivo en la usina del Arte” (2014). Interpretó los principales conciertos del repertorio con la Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Nacional, y las principales orquestas argentinas.

Fue solista de violonchelo de la Orquesta Juan de Dios Filiberto y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Marcelo Balat en el piano, completa el trío. Desde 2012 es solista titular de piano y celesta de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. Se ha presentado en las salas más importantes de Sudamérica, España, Alemania, y junto a las orquestas Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires, Estable del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata, entre otras. Ha compartido escenario con Martha Argerich y junto a la West-Eastern Divan Orchestra, bajo la batuta de Daniel Barenboim. Inició sus estudios en el Conservatorio Superior de Cruz del Eje y los prosiguió en Buenos Aires, con Pía Sebastiani, y en España, con Galina Egyazarova en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Fue becado por Festivales Musicales de la provincia de Buenos Aires, el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Carolina de España y el Mozarteum Argentino.

Además, entre otros tantos logros, obtuvo primeros premios en concursos nacionales e internacionales como el reconocidoBienal Juvenil 2001 “Ciudad de Necochea”, “Ciutat de Manresa”, “Ciutat de Xátiva” y en el Concurso Latinoamericano de Florianópolis. Fue director académico de la Fundación Beethoven y es profesor de la cátedra de piano de la Universidad Católica Argentina.