El festival nacional de danzas HM Folk vuelve a convocar

En el afán de seguir promoviendo la cultura y la tradición argentina, el Taller de Danza Nativas Huayra Muyoj organiza una nueva edición del Festival HM Folk, que reúne durante tres jornadas a bailarines de Jujuy y de nuestro país, en esta bella provincia.

Recordemos que la primera edición, se realizó el año pasado en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (avenida Urquiza esquina Gorriti), con muchísimo éxito y con fines solidarios además de los culturales. En esta edición se repetirá la modalidad.

La cita con las danzas del país será los días 21 al 25 de este mes.

El primer día, se realizará el desfile inaugural, de todas las delegaciones participantes, a partir de las 18, por la playa del río Xibi Xibi, es decir por la senda del Parque Lineal desde el Puente Gorriti, hasta el anfiteatro Las Lavanderas (frente al Centro Cultural "Héctor Tizón"), donde se realizará el acto inaugural y bailes a cargo de todos los ballets juntos.

"Ahí -en el anfiteatro- haremos una presentación de cada uno de los grupos que participan, una danza de 3 o 4 minutos para que todos puedan mostrarse, y un intercambio de obsequios con las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Provincia, y de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy", comentó Rodolfo Revollo, director del Huayra Muyoj, en conversación con nuestro matutino.

El viernes 22, a las 20; y el sábado 23, a las 19, se desarrollará el festival en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes).

El domingo 24, tanto el Huayra como los ballets invitados participarán de un Pericón Nacional en la Plaza Belgrano, organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

El 25 parten las delegaciones de regreso a sus lugares.

El director explicó que todos los grupos que vienen son distintos a los que llegaron el año pasado. "No se repitieron ballets, y además participan varias academias", comentó.

La Escuela Huayra Muyoj y todas sus filiales serán las anfitrionas, es decir "Sueños de mi tierra" de Perico; "La Cautiva" de La Quiaca; "Urus, Virgen de la Candelaria" de Humahuaca, que llega con sus cuadros de saya y caporal.

El Huayra Muyoj lucirá todos los niveles de sus alumnos, y el Ballet Oficial (dirigido por Martín, Rodolfo y Rodolfo -hijo- Revollo), además del flamante Ballet de Adultos (que desde el año pasado dirigen Pablo Almirón y Rodolfo Revollo).

Parte importante de la organización y la logística es también la profesora Gabriela Saavedra.

Cabe mencionar, que tal como sucedió el año pasado, todas las instancias se transmitirán por streaming y se verán reflejadas a través de las redes sociales del Huayra Muyoj: Facebook, Tiktok, Instagram y Youtube, a cargo de Lucas Revollo. La conducción del streaming estará a su cargo con la co-conducción de Sofía Camaño, bailarina del Huayra que hoy está estudiando en Córdoba, y se viene especialmente para este encuentro.

CONVOCATORIA | DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL HM FOLK.

De las provincias

Este año visitarán el escenario jujeño del HM Folk, el Ballet "San José el Talar", de Tigre, provincia de Buenos Aires; el Ballet "Tantanakuy", de Pozo Hondo, provincia de Santiago del Estero; el Taller de Adultos "Senderos Argentinos", de Carlos Pellegrini, y la Escuela de Artes Renacer, de San Jorge, ambas de la provincia de Santa Fe; y Ballet "Rumicani", de Río Segundo, provincia de Córdoba.

"Los profesores y directores que vinieron el año pasado, me expresaron su satisfacción de estar sobre todo porque el público jujeño fue muy cálido y aplaudió a cada una de las delegaciones", contó.

De Jujuy

De nuestra provincia, se suman a este encuentro de danzas tradicionales, además de las filiales del Huayra Muyoj, el Ballet "El Norteño"; el Ballet "El Argentino", de Palpalá; el Taller de Folklore La Plaza; el Ballet "El Chúcaro", de El Talar; Ballet "Mirallay"; Ballet "Danzando Esencias"; Ballet "Karallantas"; Ballet "El Jujeño"; y el Ballet "Juventud Prolongada".

Proyección

Revollo deslizó la intención de que el año próximo el HM Folk alcance el nivel internacional con la visita de elencos de otros países, y que con el tiempo sea un festival tradicional en nuestra provincia y en la región.

Para esta nueva realización, el profesor destacó como siempre lo hace el acompañamiento de los padres de los alumnos, de cada uno de los chicos que se prestan a colaborar y ensayar para hacer presentaciones de primer nivel, y por supuesto a las instituciones que acompañan como ser la Secretaría de Cultura de Jujuy, en la persona de José Rodríguez Bárcena; a la Secretaría de Turismo de Jujuy, y su referente Diego Valdecantos; a la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a cargo de Luciano Córdoba; y sus direcciones de Cultura municipal, a cargo de Joaquín López; y de Turismo Municipal, a cargo de Diego Chacón. También sumó en los agradecimientos a "Elisa Estela, coordinadora del anfiteatro Las Lavanderas, quien nos facilitó no sólo el espacio exterior para la primera jornada, sino también parte de las instalaciones del Centro Cultural 'Héctor Tizón'".

A beneficio de Ecos de Luz

BALLET “ECOS DE LUZ” | ESTARÁ PRESENTE POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO.

Este año, como el anterior, las jornadas se hacen con sentido solidario, y la institución elegida para ser beneficiada es la Fundación Ecos de Luz, dedicada a jóvenes con discapacidad, que tiene su propio ballet, dirigido por los profesores Carlos Burgos y Fabián Jurado, egresados del Huayra Muyoj.

Es una institución que realiza una labor fundamental en la sociedad, y en esta ocasión estará bailando y formando parte del escenario del HM Folk.

Revollo recordó que los directores de Ecos de Luz, fueron los primeros bailarines de La Quiaca que viajaron a Europa con las giras del Huayra Muyoj.

Todavía no se definió en qué consistirá la entrada al festival para colaborar con la fundación, pero ya se comunicará, de acuerdo a lo que estén necesitando.