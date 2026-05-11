La obra teatral "A Rey Muerto" llega desde Salta para presentarse en nuestra capital. Se trata de una obra escrita por Elena Bossi, cuya puesta con este elenco está dirigida por Natalia Aparicio. La función será el próximo sábado a las 21, en Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190).

"A Rey Muerto", es una propuesta que invita a pensar la prostitución, la maternidad, la pobreza urbana, la masculinidad, la justicia y la soledad de las mujeres.

Cuenta con la actuación de Andrea García, y la técnica de Carmen María Ruiz de los Llanos, con asistencia de Eduardo Gil. Las entradas se consiguen por entradaweb.com.ar.