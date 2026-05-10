El Carmen presente en el Festival de Cine de las Alturas

El videoclip "Jujeñita del Carmen", dirigido por la realizadora audiovisual carmense Estefanía Iriarte y protagonizado por una historia de amor madura ambientada en paisajes emblemáticos de Jujuy, fue seleccionado para competir en la Competencia Oficial de Videoclips Jujeños del Festival Internacional de Cine de las Alturas, que se desarrollará del 13 al 17 de mayo. La noticia fue confirmada por la propia directora durante una entrevista en "El Matutino", el ciclo online de El Tribuno de Jujuy, donde compartió detalles sobre el proyecto, su recorrido en el mundo audiovisual y el crecimiento del cine regional.

La producción está basada en la canción "Jujeñita del Carmen", interpretada por el reconocido artista jujeño "Diablo" Varela, y propone una narrativa sensible atravesada por la nostalgia, el romance y la identidad local. A diferencia de los videoclips convencionales, la obra apuesta por protagonistas adultos y por una representación más íntima y natural de los vínculos afectivos.

"Siempre vemos videoclips protagonizados por gente joven y quería apostar por otra mirada. Queríamos mostrar personas mayores, un romance más inocente, más genuino", explicó Iriarte durante la charla televisiva. Quería reflejar "que el amor puede existir en cualquier etapa de la vida".

Oriunda de El Carmen, Estefanía Iriarte se formó en la Enerc NOA y actualmente impulsa distintos proyectos desde Ciénaga Productora Audiovisual. Su vínculo con el cine comenzó de manera inesperada luego de asistir a una exposición educativa en su ciudad natal. "Había trípodes, luces y equipos audiovisuales. Me llamó muchísimo la atención y dije: 'Bueno, vamos a probar'", recordó. Luego de atravesar el exigente proceso de ingreso, decidió apostar completamente a la realización audiovisual.

ESTEFANÍA IRIARTE

La cineasta también relató que antes de ingresar a la Enerc participó de un concurso de cortometrajes sobre grooming en El Carmen y se prometió que, si ganaba, estudiaría cine. "Ganamos y sentí que era una señal", comentó entre risas.

El vínculo artístico con "Diablo" Varela nació justamente en sus primeros pasos dentro del audiovisual. Ambos habían trabajado anteriormente en otro videoclip y, con el tiempo, decidieron reencontrarse para desarrollar una propuesta más ambiciosa y madura. "Sentí que era una forma de agradecerle por haber confiado en mí cuando recién empezaba", señaló.

El videoclip se filmó íntegramente en El Carmen y en zonas cercanas al dique La Ciénaga, incorporando escenarios naturales y espacios cotidianos del departamento. Entre ellos aparecen el tradicional buñuelódromo, calles locales, restaurantes y paisajes verdes que funcionan no solamente como fondo visual, sino también como parte esencial de la narrativa.

"Queríamos que los lugares aportaran narrativamente y no solo decorativamente. Tanto Raúl como yo somos de El Carmen y había una necesidad de mostrar nuestra identidad", expresó Iriarte.

La pieza fue rodada durante dos jornadas intensas de trabajo y contó con la colaboración de vecinos, comerciantes y organismos municipales. La directora destacó especialmente el acompañamiento de la Municipalidad de El Carmen y del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, organismos que facilitaron logística, permisos, seguridad vial y asistencia técnica.

"Se nota muchísimo el crecimiento audiovisual que tiene hoy la provincia. Antes filmar era mucho más complicado y ahora hay más herramientas, más acompañamiento y más interés por impulsar producciones locales", sostuvo.

Uno de los aspectos más valorados de "Jujeñita del Carmen" es su fuerte impronta jujeña. Desde la estética visual hasta el lenguaje cotidiano y las costumbres representadas, el videoclip construye una mirada cercana sobre la vida en el interior provincial. Incluso, durante la entrevista en "El Matutino", Iriarte bromeó recomendando el famoso puesto de tortillas y buñuelos de "la abuela Yola", locación utilizada durante el rodaje.

La selección dentro del Festival Internacional de Cine de las Alturas representa además un reconocimiento importante para la nueva generación de realizadores del NOA. Este año, el certamen incorporó por primera vez una competencia dedicada exclusivamente a videoclips jujeños, abriendo una nueva ventana para músicos, productoras y directores de la provincia.

"Nos avisaron por mail y fue una felicidad enorme. Es muy especial porque es la primera vez que existe esta categoría dentro del festival", contó la realizadora.

Iriarte también destacó el carácter colectivo del trabajo audiovisual y remarcó que gran parte del equipo técnico estuvo integrado por egresados de la Enerc NOA. "La escuela termina siendo una familia. Somos compañeros de distintas camadas, pero siempre terminamos trabajando juntos", afirmó.

Con una estética cálida, actuaciones naturales y una historia atravesada por la ternura y la identidad local, "Jujeñita del Carmen" se suma a la creciente producción audiovisual jujeña que viene consolidándose dentro del circuito regional y nacional. La participación en el Festival de Cine de las Alturas confirma no solo el presente del videoclip, sino también el avance de nuevas miradas narrativas surgidas desde el interior de la provincia.