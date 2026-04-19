La última novela del laureado escritor Federico Jeanmaire

El escritor argentino Federico Jeanmaire habló sobre "Bali", una ficción inspirada en historias familiares. La protagonista es una maestra jubilada que le escribe cartas a su hermano. Allí, con cierta dosis de humor, reflexiona sobre la vejez y cuenta cómo fue cuidar a su madre en pleno desvarío. Consigue abordar un tema difícil como el Alzheimer en una novela plena de empatía y luminosidad.

Ahora es un hombre grande, pero el tema de la vejez aparece en su obra desde muy temprano. Federico Jeanmaire nació en Baradero en el año 1957 y fueron las enciclopedias que compraba su madre las que lo llevaron a apasionarse por la lectura. Es licenciado en Letras, especialista en el Siglo de Oro y también uno de los grandes lectores del Quijote. Su obra literaria es una de las más vastas y premiadas; sus lectores celebran sus ficciones audaces, en las que el tratamiento de los temas y la lengua es accesible sin que esa elección estética desvirtúe la originalidad de sus propuestas.

Entre los reconocimientos que obtuvo Jeanmaire figuran el Premio Consagración Ricardo Rojas en 2001 por Mitre. El Emecé en el 2008 por Vida interior. El Clarín de Novela en el 2009 por Más liviano que el aire. Y el Unicaja Fernando Quiñones por Darwin o el origen de la vejez. Otras de sus novelas muy conocidas son Papá, Tacos altos, Amores enanos y Wërra. Varios de sus libros fueron traducidos a diferentes lenguas.

Su nueva ficción se llama Bali y fue publicada por Entropía. Se trata de una novela epistolar, aunque la propuesta de diálogo queda trunca ya que solo leemos una de las voces. La protagonista es una mujer de 70 años, maestra jubilada y viuda, que le escribe mails a su hermano, supuestamente en Barcelona, para contarle primero la noticia de la muerte de su madre pero después, y sobre todo, para contarle cómo fueron los abrumadores últimos años al cuidado de la anciana, enferma de Alzheimer. Le habla de la forma fantasiosa en la que consiguió entretener a la mujer en el ocaso de su vida y le habla también de su propia vejez, de su miedo a la enfermedad y del deseo enorme de seguir viva.