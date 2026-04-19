Jorge Dubatti habló, vio teatro y dio un seminario de crítica teatral en Jujuy

El encuentro, la reflexión, las charlas, entre función y función, todos recorriendo las instalaciones del Teatro El Pasillo durante tres días, fueron sin dudas el éxito de la iniciativa de tres compañías independientes de teatro, para concretar el Evento Ejercicio de Teatro Comparado en Jujuy.

En tiempos de desidia por parte de un estado que desmanteló las instituciones de promoción del arte, los artistas siguen resistiendo y se unen porque el teatro claramente está de pie.

Desde el jueves y hasta ayer se vivieron tres jornadas que, con excelente convocatoria, reunió a teatristas, periodistas, público en general, ante la propuesta de contar con funciones de tres compañías y la presencia del crítico teatral e investigador Jorge Dubatti, y dos dramaturgos, Jorge Accame y Pablo Albarello, habitó El Pasillo con mucho entusiasmo.

El jueves por la noche se hizo la presentación de este encuentro en el sentido más literal de la palabra, que cobró fuerza ante la falta de fiestas provincias, regionales y nacionales del teatro desde hace un tiempo y por decisiones políticas-, donde los invitados mencionados hablaron de las expectativas en relación al evento.

En el marco de esta bienvenida, actores y actrices de Jujuy y de Buenos Aires, leyeron algunos fragmentos de obras. María del Carmen Echenique, hizo un fragmento de "Pavesa" de Jorge Accame; y actores de Buenos Aires, hicieron "Perro amor explota" de Albarello.

Ejercicio de Teatro Comparado fue una iniciativa de tres espacios teatrales Bajofondo Teatro de Tandil, Del Borde Teatro de Ciudad de las Flores, ambos de Buenos Aires; y Teatro El Pasillo de San Salvador de Jujuy (Jujuy) con el fin de explorar autores de territorios diferentes.

Los autores son Jorge Accame, residente en Jujuy desde hace más de 30 años y Pablo Albarello de la provincia de Buenos Aires.

“PATER” | A CARGO DEL GRUPO DEL BORDE TEATRO DE CIUDAD DE LAS FLORES.

Para eso, las compañías mencionadas presentaron obras de estos creadores.

El viernes, la jornada comenzó con un seminario de Crítica Teatral, dictado por Jorge Dubatti, visita de lujo en nuestra provincia, y en especial para la comunidad teatral.

Por la noche, además se hicieron dos funciones teatrales, y en el intermedio, dos propuestas de fragmentos más. Es decir, teatro a montones.

Un párrafo aparte merece el espacio. El Teatro El Pasillo, que se construyó en la propia casa de un apasionado maestro del teatro jujeño, fallecido hace tres años, que desde entonces administra otro maestro del teatro en Jujuy, Rodolfo Pacheco, se vio iluminada de presencias, de arte y disfrute en todos sus rincones. Sí, porque las funciones de las obras se hicieron en la sala principal, pero también se actuó (fragmentos) en el bar, y en el propio comedor de la casa del querido "Chuña".

La primera función del viernes fue "Jueves de Comadres", obra de Accame, a cargo del grupo La Vuelta del Siglo; en el intermedio y en el bar del teatro, intérpretes de los grupos invitados leyeron "Tacle al cuello" de Albarello; y el actor jujeño Pablo Mercado, en el comedor de la casa, hizo un monólogo de Accame titulado "Así es la milonga" que está publicado en su libro "Cumbia".

Ya la segunda función, fue la del elenco de la Ciudad de Las Flores, "Pater", de Albarello.

íííVamos por el encuentro!!!

BIENVENIDA | PRESENTACIÓN DEL EVENTO POR RODOLFO PACHECO.

Durante la presentación-bienvenida del jueves, se valoró de parte de todos los que hablaron y participaron, el encuentro presencial.

Rodolfo Pacheco, director de la sala, del grupo La Vuelta del Siglo, y uno de los promotores de esta programación, comenzó diciendo: "Todavía conservo la emoción de cuando recibí la primera plata de un subsidio para un montaje que estaba haciendo. Hemos hecho muchísimos encuentros y hoy estamos en un momento muy difícil, pero tenemos que encontrarnos y arma vericuetos para que el teatro siga y de la mejor manera".

"La idea de este encuentro en especial es el de la comparación desde las dramaturgias, y con esa intriga es que Jorge (Dubatti) está aquí", mencionó antes de darles la palabra a los tres invitados.

Dubatti, primeramente, agradeció la iniciativa y la invitación porque "estamos teniendo pocas instancias de reunión, de discusión, de encuentro, y es maravilloso poder reunirnos, y además a ver teatro.

"A mí me resulta muy atractivo esto, porque yo conozco la obra de Jorge Accame", agregó Pablo Albarello, "porque es muy distinto lo que yo hago de los que hace él, entonces esto resulta muy rico. La comparación implica un diálogo. Uno es bonaerense y se nota, y con respecto a la subjetividad es muy importante el momento histórico que a uno le ha tocado vivir, y quizás nosotros (por él y por Accame), empezamos a escribir teatro en épocas distintas, por eso es muy interesante esto".

Accame por su parte comentó con mucho acierto, "yo voy a hacer un elogio del encuentro pequeño, acotado, porque estar en festivales y encuentros nacionales me ha encantado, pero me parece que, si uno le puede prestar atención a poco material, se gana en intensidad. A veces el aluvión de obras de un festival nacional no sé si permite esta conversación".

Las dos primeras obras

CRÍTICA TEATRAL | SEMINARIO DE JORGE DUBATTI CON GRAN CONVOCATORIA.

En la noche del viernes se presentaron “Jueves de comadres” y “Pater” La primera es de Jorge Accame, se estrenó en2008 y sigue en cartelera. Cuenta con las actuaciones de Natalia Castañares (Dedicación), Norma Vásquez (Catalina) y Lidia Martínez (Sonia), dirigidas por Rodolfo Pacheco. Al entrar a la sala, cada espectador recibe su ramita de albahaca, es que en el escenario transcurre un especial Jueves de Comadres. Tres amigas se reúnen para celebrarlo, pero el clima es especialmente raro. Una de ellas, la dueña de casa, ya está ebria, coquea y esconde algo, un dolor muy grande.

Otra ha llegado por compromiso, y está muy triste; y la tercera con mucha alegría, trata de revivir el festejo a cada rato. La copla y la caja son protagonistas firmes de esta puesta. Las oscuridades en las historias de estas mujeres, las cruzan, las enfrentan, pero también las une. La amistad es incorruptible.

En rojo de sus enaguas, corpiños y bocas en el final, parece ponerle resistencia al sufrimiento, y enderezar a estas tres mujeres durante el Miércoles de Cenizas. Actuaciones genuinas de artistas que además viven en carne propia y cultivan el arte de la copla, más la sensibilidad del director hacia la cultura jujeña y sus rituales, logran contar una historia dura con mucha identidad.

“Pater”

MONÓLOGO | PABLO MERCADO INTERPRETÓ TEXTO DE ACCAME.

La obra “Pater” de Pablo Albarello se puso en escena con el elenco de la compañía Del Borde Teatro. Una comedia de humor ácido y negro, para hablar de la educación en nuestro país e incluso de la deshumanización de la misma, y de una sociedad que se deja someter y se conforma.

Las actuaciones estuvieron a cargo de Paula Echalecu (directora de la institución), Caetana Verteramo (Amelia, asistente de la directora), y Hernán Verteramo (padre de un alumno extraviado) quien además dirige la puesta. Con mucho histrionismo y mucho color dorado en todo, vestimentas, elementos, fondo, dispositivos, etc. “haciendo juego” con el dorado del busto de Domingo Faustino Sarmiento, la puesta lleva a la participación obligada y divertida del público. Muy caricaturesco desde la imagen y a la vez muy crudo desde los textos, esta producción logra la risa, y también la sorpresa.

Conceptos de Dubatti

Durante la presentación del encuentro Jorge Dubatti mencionó algunas cuestiones destacables: “La Argentina no tiene una sola forma de hacer teatro. En realidad, lo que tenemos son teatros argentinos. Yo lo viví cuando era joven, y empecé a ver espectáculos que llegaban a Buenos Aires de las provincias y era muy distinto al que se hacía en la ciudad. Recuerdo ver ‘Actores de provincia’ del Equipo Teatro Llanura de Santa Fe; después vi ‘Choque de cráneos’ de Paco Giménez de La Cochera de Córdoba; ‘El Bum Bum’ de La Rioja; y salía enloquecido de las funciones.

Yo en mis críticas ponía que no tenían nada que envidiarle al mejor teatro mundial, y al mismo tiempo tenía esa sensación de que el teatro está relacionado con los territorios, con la cultura. El territorio entendido por un lado desde la geografía, pero también desde la historia -no es lo mismo Jujuy en 1926 que en 2026-, desde a cultura, y la subjetividad. Aunque los muchachos del ‘tecnovivio’ (interacción a través de la tecnología), digan que ya vivimos en un mundo único y común, eso no es verdad. Estamos en cuatro planos, vivimos en la tierra, en el cielo, en google y en la nube.

Pero el teatro sigue aconteciendo en la tierra”. Los cuerpos reunidos en el convivio (reunión presencial de personas), hacen que aparezca una zona de experiencia única.