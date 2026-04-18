“Siento que Jujuy es muy generosa conmigo”

Pitín Zalzar, El Cantor de los Bailarines, estará hoy engalanando la noche de Peña El Encuentro (San Martín 647), a partir de las 22 y junto a artistas invitados. Las reservas se pueden hacer al 3885030907

El maestro del folclore nacional que mantiene una vigencia y una energía que llevan décadas, conversó con El Tribuno de Jujuy sobre su presente y sus pensamientos.

Viene de un encuentro de bailarines organizado por el IDAF (Instituto de Arte Folclórico) en Cosquín, Córdoba, donde tocó en el escenario mayor de esa plaza, para acompañar con su voz a más de 3000 artistas de la danza.

Y entonces se confirma eso de que es "El Cantor de los Bailaines", mote que cuenta, le pusieron en una peña de Córdoba hace muchos años. "Lo pusieron en un afiche promocional de esa peña, y yo lo tomé para seguirlo usando", dice.

Dice que ese mote le recuerda a su padre "que era músico en el Chaco Salteño y tocaba el violín, la guitarra y el acordeón, y en las fiestas patronales de los parajes de toda esa zona, y era el que provocaba el baile con su música", cuenta.

Recorre muchas provincias durante todo el año, desde la ciudad de Salta donde está radicado, pero sin dudas es Jujuy, una de sus preferidas y más habituales. "Siento que Jujuy es la más generosa conmigo humanamente. Tengo parientes y muchos amigos aquí. Yo venía a la Peña del Coya Bolívar hace muchos años. Ahí nos juntábamos porqué queríamos conocernos, yo habré tenido 18 años. También íbamos a la Peña de los Hermanos Caballero", recuerda con la nostalgia de muchos compañeros músicos que tenían el hermoso y quizás extinguido hábito de la juntada.

Todavía no se había conformado Las Voces de Orán, su formación más reconocida, con la que grabó más de 30 discos, antes de lanzarse como solista.

En ese entonces, el grupo que tenía se llamaba Los Salteños, luego Las Voces del Zenta, con los mismos integrantes que luego serían Las Voces de Orán. "El cambio de nombre se produce en el año '70 en Córdoba. Estábamos en Cosquín, y el representante de Los Cuatro de Córdoba, nos habla para estar en su agencia, y el productor nos ofreció una gira 'pero se van a llamar Las Voces de Orán porque nos decía que teníamos que defender el lugar de donde veníamos. Y así quedó", recuerda.

Hablando de las diferencias de aquella época con la actualidad, afirma: "En ese tiempo todos los artistas y cantantes éramos muy compinches. Viajábamos prácticamente juntos todos. Eso ya no pasa, incluso la juntada entre colegas no existe". Y reflexiona: "Los tiempos han cambiado. Antes no existía la palabra 'marketing'. Los artistas hoy crecen muy rápido. En dos años están en los escenarios más grandes, sin haber tenido una trayectoria ni la comunicación con la gente, que necesita el folclore. Compartir una mesa des pués de un festival, se da muy poco hoy".

Y agrega: "Siento que a muchos artistas jóvenes les falta vivencia, saber que los grandes poetas y músicos de cada provincia, tienen un lugar interesante en la cultura de su lugar". Sorprendido o preocupado, pone sobre la mesa, la forma disponible hoy con la IA, para hacer canciones. "Entonces los chicos nuevos hacen tres o cuatro canciones por día, pero no tienen alma", dice.

Cuenta que cuando se separó de Las Voces de Orán era para irse a vivir a España. Allá inauguró un restaurante con un amigo en Marbella, y estuvo cuatro años, pero decidió volverse por su familia. Allá formó un dúo que se llamó Los Gauchos de Orán con Lucio Argüello, pero no duró.

Cuando volvió a nuestro país, se instaló en Salta, e intentó otros trabajos, emprendimiento de indumentaria, entre otros, pero la vida siempre lo devolvió al camino musical. Aunque reconoce que cuesta mantenerse, siempre fue la música la que le dio trabajo y satisfacciones.

Finalmente, comenzó a transitar el camino solista que sostiene hasta hoy, y sigue siendo la figura convocante de las peñas, como la de esta noche, y en festivales como el que lo tendrá mañana en Perico como protagonista, en el cumpleaños de la ciudad.

Hablando de sus espectáculos sostiene que el sigue la línea más tradicional. Este año seguirá con presentaciones en la zona de Mendoza y San Juan.

La semana que entra lo encontrará en Buenos Aires, en distintos espacios y peñas bailables.