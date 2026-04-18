Selectiva de danza “Flavio Mendoza” 2026

Se lanzó nuevamente en Jujuy la convocatoria a la Selectiva para la Competencia de Danza y Acrobacia "Flavio Mendoza".

En nuestra provincia esta competencia está representada por el artista Nahuel El Rap, músico, bailarín y profesor de danza.

Las inscripciones se realizarán hasta el 24 de julio próximo y la competencia presencial (previa selección vía online) en Jujuy será el 22 de agosto en el Cine Teatro Municipal Select (Alvear 665).

Las disciplinas artísticas en las que se puede participar, están destinadas a escuelas y academias de danzas, grupo de danza, y bailarines independientes, y son commercial dance, Hip hop, K-pop, Reggaetón, Urbano, Clásico, Contemporáneo, Jazz, Jazz Contemporáneo, Lyrical jazz, Danzas Árabes, Danzas Españolas, Tango Tradicional / Estilizado, Folclore Tradicional/ Estilizado, Danzas Americanas/ Europeas, Show, Show deportivo, Ritmos Caribeños, Ritmos Brasileros y Free Dance.

Las categorías, de acuerdo a las edades de los participantes se mencionan como Baby (3 a 6 años), Infantil A (7 a 9 años), Infantil B (10 a 12 años, Juvenil A (13 a 15 años), Juvenil B (16 a 17 años), Adulto 1 (18 a 35 años), Adulto 2 (36 a 59 años), Adultos Mayores (60 en adelante), Profesor, y Mix (deberá contar con al menos tres categorías, un porcentaje del 30% de cada una: baby, Infantil, juvenil, adulto; y un mínimo de 15 participantes por coreografía).

Finalmente, las modalidades de participación son Solista, Dúo, Trío y Cuarteto, en las que el cupo es limitado y se hace una preselección online. En las modalidades de grupo Small (de 5 a 15 participantes), Big (de 16 a 40 participantes) y Mega Grupo (de 41 participantes en adelante).

Para participar, los interesados deberán enviar un video, que no debe superar un minuto de duración, debiendo mostrar la disciplina a presentar en el caso de clasificar a selectiva.

Debe realizarse con cámara frontal, en toma fija y sin edición. Es requisito utilizar vestimenta negra (estilo audición).

Los videos deberán ser enviados hasta la fecha indicada. La organización confirmará la recepción del material.

Aquellos participantes que sean seleccionados serán informados, enviándoles un certificado de clasificación a instancia de selectiva.

Por mayores informes, los interesados deben comunicarse al 3885128314.