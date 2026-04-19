Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Una pareja fue hallada sin vida en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la madrugada de este viernes. Primero la Justicia evaluó un posible doble suicido. Sin embargo, el caso dio un giro cuando la fiscal Carla Ranciari confirmó que se trataría de un femicidio seguido de un suicidio: según las primeras pericias, Valentín Alcida habría matado a su novia Sophia Civarelli, de 22 años, en el departamento donde convivían, y luego fue hasta la terraza de una amiga, donde se arrojó al vacío.

La historia llegó a los medios a partir del suicidio de Alcida. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo asistió en la madrugada de este viernes en la vía pública, donde convulsionaba después de la caída. Rápidamente, fue trasladado hasta el hospital de emergencias "Clemente Álvarez", donde falleció a las 5.40.

A las 4 de la mañana, antes de tirarse al vacío, el joven había llamado desde la terraza del edificio de una amiga al 911 para decir que su novia Civarelli se había autoapuñalado en el departamento de ambos, ubicado en el barrio Lourdes.

La investigación está coordinada por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y es encabezada por Carla Ranciari.

En medio de la conmoción, y mientras continúa avanzando la causa judicial, una amiga de la joven habló con la prensa local y aseguró que la relación que tenían estaba marcada por los celos, manipulación y violencia psicológica.

En ese sentido, dijo que la víctima tenía múltiples proyectos personales y que había manifestado su intención de independizarse en el corto plazo. Alcida, en cambio, no se quería separar.

Sophia Civarelli era oriunda de Villa Amelia, una localidad cercana a Rosario. Se había trasladado a la ciudad para cursar la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, institución donde también estudiaba Alcida, oriundo de la provincia de Córdoba. Así se conocieron.

En sus declaraciones al canal El Tres, la amiga de Sophia describió que la relación entre ella y su pareja era radicalmente diferente de la imagen pública que sostenían. Según su testimonio, la joven le había confiado a principios de este año que vivía situaciones de manipulación extrema: "Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara".

La testigo también caracterizó a la pareja de la víctima: "Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir".

"Ella nunca se hubiera suicidado, nunca", expresó la amiga de Civarelli y añadió que su interpretación de los hechos la lleva a pensar que la víctima comunicó a su pareja "algo que no le gustó", lo que desencadenó una fatal discusión. "Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató. Fue un femicidio", aseveró.