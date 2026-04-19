Hoy desfile cívico, militar y gaucho en avenida Forestal

Con motivo de la conmemoración 433º aniversario de la "Fundación de San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy", a partir de las 9:30 se realizará el tradicional desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Forestal, en el que participarán alumnos de las distintas instituciones educativas, agrupaciones gauchas, fuerzas armadas y autoridades provinciales.

El operativo se llevara a cabo a partir de las 9:30 en la avenida Forestal del barrio Alto Comedero.

Operativo por el desfile

Hoy 19 de abril, las restricciones comenzarán a las 6 de la mañana con la prohibición de estacionamiento sobre avenida Bolivia, en cercanías de Plaza Argañaras, donde se realizará el acto central.

Posteriormente, desde las 9:30 horas se realizará el desfile cívico, escolar y gaucho sobre avenida Forestal, entre avenida Snopek y El Chalicán, lo que implicará cortes de tránsito y restricción de la circulación vehicular en avenida Forestal desde Aguas Calientes hasta El Chalicán, y en avenida Snopek desde avenida Yuto hasta Teniente Bolsán.

Asimismo, se verán afectados los recorridos de distintas líneas de transporte urbano. La línea 48 (interbarrial) circulará en su trayecto de ida por avenida Snopek, La Mendieta, El Chalicán y avenida Forestal, retomando su recorrido habitual, mientras que el regreso se realizará por avenida Forestal, El Chalicán, avenida Yuto y avenida Snopek. Por su parte, la línea 1 modificará su recorrido por Forestal, Aguas Calientes, avenida Yuto, El Palmar, La Mendieta y El Chalicán. En tanto, las líneas 7 y 45 lo harán por avenida Yuto, El Palmar, La Mendieta y El Chalicán.

Desde el municipio solicitaron a la comunidad respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en los distintos puntos, a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades y la seguridad de todos los asistentes.